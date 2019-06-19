Культура

Международный хоровой праздник открылся в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней

Международный хоровой праздник открылся в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, масштабное мероприятие будет проходить в течение двух дней - 27 и 28 июня - на территории Псковского кремля и на сценических площадках в историческом центре города. На праздник приехали несколько десятков хоров городов России и зарубежья. С выступления сводного хора началась сама церемония открытия Ганзейских дней. На одной сцене объединились тысяча певцов из детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра.



По задумке организаторов, главная идея мероприятия — музыка и ее объединяющее начало. Российские хоры мирового уровня сегодня и завтра поют произведения мировой и русской классики, русские фольклорные композиции в сопровождении танцевальных и театральных номеров.

На нескольких сценических площадках выступят десятки российских и зарубежных творческих коллективов. Среди них «Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого», «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема», группа «Фрукты» и другие.