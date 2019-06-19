Культура

Директор информационного агентства «Профсинема» поздравила псковичей с проведением I Международного кинофестиваля

Директор информационного агентства «Профсинема» Нина Ромодановская поделилась мнением о I Международном кинофестивале «Западные ворота», состоявшемся в Пскове. Нина Ромодановская озвучила свое мнение 30 июня, на пресс-конференции в офисе «Команды 2018».



«Концепция отбора фильмов участников, с одной стороны, проста - взять самые кассовые в национальном прокате фильмы, с другой, в программе оказался очень интересный взгляд, - отметила директор. - Мы увидели, чем живут наши соседи, какие у них взгляды на себя, прошлое, на современность».

Нина Ромодановская поздравила псковичей с проведением прекрасного фестиваля. «Этому мероприятию нужно и должно продолжаться, - добавила Нина Ромодановская. - Надеюсь, он будет расти и развиваться. У псковичей появится опыт увидеть фильмы, которые не бывают в прокате».

По мысли директора информагентства, кроме красоты, в регионе должна быть инфраструктура, чтобы кинематографисты приехали в область. «Должны быть сервис, кинокомиссия, которая будет помогать в сьемках кино, - заметила она. - Здесь многое зависит от города. Чтобы кинематографисты сюда приехали, им надо предложить нечто большее, чем красота природы».