В Пскове пройдет презентация книги «Русские старообрядцы Эстонии и их храмы»

Сегодня, 25 июля, в 17.00 консульство Эстонии в Пскове, Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева приглашают на презентацию книги «Русские старообрядцы Эстонии и их храмы». Представит книгу и выставку в фотоматериалах и документах консул Эстонии в Пскове Триин Партс, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Книга издана на эстонском, русском и английском языках «Vene vanausulised ning nende pühakojad Eestis; Русские старообрядцы Эстонии и их храмы; Russian Old Believers and their Sacral Buildings in Estonia» (Таллин, 2016).

Помимо внешнего вида старообрядческих сакральных построек здесь впервые приводятся изображения иконостаса всех моленных Эстонии. В книгу также включены фотографии старообрядческих кладбищ и икон из иконописной мастерской всемирно известного иконописца Гавриила Фролова (деревня Рая).

Статья «Иконопись старообрядцев Эстонии» подготовлена специалистом по старообрядческой иконописной традиции Эстонии Мари-Лийc Паавер. Отдельные обзоры М.-Л.Паавер написала и об иконах Раюшской и Таллинской моленных (иконописная школа Фролова). В книгу также вошли другие статьи о старообрядческих поселениях и общинах, о моленных и их иконостасах, статьи по иконописи, истории и современном положении старообрядчества в Эстонии.

Перевод текстов с эстонского языка на русский осуществлен при участии специалистов по старообрядчеству из Тартуского университета - лектора Оксаны Паликовой и профессора Ирины Кюльмоя. Авторы текстов - религиовед, доктор наук Яанус Плаат и искусствовед Мари-Лийc Паавер. Автор фотографий - Арне Маазик. Переводчики и редакторы - Хилле Салуяэр, Оксана Паликова, Ирина Кюльмоя, Тийна Рандус, Лаура Эрик, Ричард Дэвид Аданг. Художник книги - Мартин Педаник.

Одноименная выставка подготовлена в рамках проекта Эстонского научного фонда «Православные храмы в Эстонии».