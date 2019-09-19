Культура

Третий Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» открылся в Пскове

В библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева в Пскове состоялось открытие Третьего Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня». Фестиваль призван развивать детское и юношеское творчество, а также популяризировать современную отечественную литературу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В этом году фестиваль начался с пресс-конференции. Ее участниками стали: Татьяна Беринг - руководитель проекта «Живые Лица» и идейный вдохновитель фестиваля, детский писатель, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, главный редактор и директор издательства «БерИнгА», детские писатели, поэты - Тамара Крюкова, Наталия Волкова, Анна Игнатова, сценарист, режиссер, продюсер, журналист и педагог Татьяна Мирошник, а также Наталия Соколова - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

«Мы стараемся отбирать самое лучшее и самое интересное, чтобы обмениваться опытом. Мне кажется, что в той обстановке, в которой мы находимся, повышение культурного уровня - это главная задача каждой из семей», - заявила Татьяна Беринг.

На пресс-конференции обсудили связь детской литературы и кино. Кроме того, известные российские писатели и сценаристы говорили об общем состоянии современной детской и подростковой литературы в нашей стране, рассказали, что сегодня читают дети и что должны делать взрослые, чтобы направлять интересы подрастающего поколения в правильное русло.

«Книга и совместный просмотр хорошего кино являются сегодня связующим звеном между поколениями. По статистике, раньше на одну бабушку приходилось 5 детей, теперь 0,8 детей, можно сказать, что бабушки отрезаны от внуков. Книга - это и способ передачи идей, традиций, и поиск общего языка. Родители не читают современную литературу, и это проблема, а еще страшнее, что ее не читают классные руководители, тем самым забывая, с какими проблемами сталкиваются дети в современном мире», - поделилась своим мнением уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Также гости смогли обсудить, как стимулировать интерес ребенка к чтению, какое место современная литература занимает в школьной программе, какого рода книги призваны подготовить ребенка к любой сложной жизненной ситуации, а также какие сегодня существуют формы поддержки юных дарований.

«Современная литература дает возможность увидеть себя со стороны и найти решение своих проблем. В основном современные дети не ассоциируют себя с героями классической литературы. Они тоже читают, в основном это фанфики и блоги. Они помогают им не только справиться в сложных ситуациях, но и пережить им чужой опыт», - поделилась мнением детский писатель Наталия Волкова.

На пресс-конференции также состоится презентация новых книг, авторами которых являются приглашенные в Псков писатели.



Напомним, фестиваль «Книжная яблоня» проводится в Пскове в третий раз, он призван помочь юному читателю найти своего любимого автора, свою любимую книгу, а также расширить знания псковичей о современной детской литературе.

Организаторами это фестиваля выступают: Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица», издательство для детей и юношества «БерИнгА» (г. Москва), МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова. Фестиваль проходит при поддержке Управления культуры администрации и Управления образования администрации Пскова.