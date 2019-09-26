Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» прошел у Покровской башни

Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоялся сегодня, 28 сентября, у Покровской башни в Пскове. Мероприятие, ставшее уже традиционным, посвящено истории обороны города от войск польского правителя Стефана Батория.

Начался праздник с заупокойной литии, посвященной всем погибшим при легендарной обороне Пскова. На площадке работали ремесленные ряды, лагеря реконструкторов и псковских стрельцов, таверна со средневековой кухней. Гости праздника имели возможность поучаствовать в мастер-классах, увидеть средневековые сражения, совершить экскурсию по Покровскому комплексу и побывать на концерте с участием творческих коллективов города.