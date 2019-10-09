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Культура

В Пскове открылась персональная выставка «Городские мотивы»

12.10.2019 18:46|ПсковКомментариев: 0

В Центральной городской библиотеке на улице Конной в Пскове открылась первая персональная выставка выпускника дизайнерского факультета ПсковГУ Леонида Беликова, которому сегодня исполнилось 26 лет. Выставка называется «Городские мотивы», и, как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, она включает в себя в основном графические работы, посвященные Пскову.

Сотрудники библиотеки уточнили, что будут проводить по работам Леонида Беликова викторины для своих юных посетителей. «Потому что молодые псковичи, ровесники Леонида, чаще всего понятия не имеют, какой псковский храм как называется, и вообще плохо знают родной город», - пояснили они.  

«Я никуда отсюда не уеду и никогда не перестану рисовать Псков, - пообещал на открытии своей первой персональной выставки молодой художник. - Материал очень богатый».

Добавим, что Леонид Беликов учился у известного псковского художника Владимира Бердышева.

Еще один очень известный псковский художник Анатолий Жбанов, осмотрев первую персональную выставку Леонида Беликова, сказал, что у его начинающего коллеги очень развито «чувство плоскости» и «понятие художественности».

Леонид Беликов отметил, что из великих художников его больше всех вдохновляет Кандинский и в целом философия русского авангарда.

Открывая выставку, председатель Псковского отделения Союза художников России Виктор Лысюк добавил, что с интересом наблюдает за молодыми псковскими художниками, но в последние годы очень редко кто из них решается заниматься искусством профессионально - как Леонид Беликов. Он похвалил его за то, что тот с самого начала учебы «прилепился» к Союзу художников и «варится в этой каше», набираясь «художественного мяса».

Леонид в свою очередь порадовался, что «наконец-то выбрался из выставочного зала Союза художников», потому что ему давно хотелось посмотреть на свои работы «с другого ракурса».

Молодой художник также охотно рассказал посетителям выставки о своей технике. Оказывается, он занимается гравюрой на картоне - то есть, сперва вырезает свои произведения архитектурным ножом на плотной бумаге, потом пропитывает их краской и делает с них несколько десятков оттисков на офортном станке. Он сознался, что никогда сам заранее не знает, что у него получится. Кроме того, он подчеркнул, что такая техника «требует некоторого упорства».

Выставка продлится до 11 ноября.

Теги: #Центральная библиотека Пскова #библиотека на Конной
Источник: Псковская Лента Новостей
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