Культура

Псковская группа «Йода» представила новый видеоклип

Псковская группа «Йода» выпустила видеоклип, снятый на недавно представленную песню «Мурашки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила солистка проекта Елизавета Степанова.

Напомним, в сентябре группа «Йода» представила свой первый клип на песню «Матрешка».

Ранее, в ноябре 2018 года, псковская кавер-группа Drum&Jazz стала победителем всероссийского конкурса уличных музыкантов, шоу талантов Street Stars, проводимого соцсетью «ВКонтакте». В финале Елизавета Степанова исполнила с группой «Моя Мишель» одну из песен этой группы.