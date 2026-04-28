Концерт под открытым небом «Лавандовая ночь» в девятый раз состоится в «Покровском»

Концерт под открытым небом «Лавандовая ночь» в девятый раз состоится на террасе отеля «Покровский» в Пскове 10 июля. Гостей ждет традиционный музыкальный вечер, который по праву считается одним из самых ярких и красивых событий летнего сезона в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Старт мероприятия запланирован на 19:00. Украшением программы станет выступление солистки Мариинского театра Марии Баянкиной. В ее исполнении прозвучат известные арии и камерные произведения в сопровождении оркестра под управлением Николая Хондзинского — лауреата премии имени Бориса Чайковского, международных Баховских фестивалей и премии правительства Москвы.

«Лавандовая ночь» — прекрасная возможность провести вечер красиво и неспешно, наслаждаясь музыкой в одном из самых атмосферных пространств города.

Количество мест ограничено.

Категория 12+

