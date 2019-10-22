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Культура

Нет никакой информации о намерениях в отношении псковских памятников, внесенных в список ЮНЕСКО - Ирина Голубева

24.10.2019 14:15|ПсковКомментариев: 0

Мы не знаем, что происходит с объектами культурного наследия Псковщины, и какие намерения у профильного комитета, это не обсуждается на Научно-методических советах при региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Об этом сегодня, 24 октября, сообщила искусствовед, ответственный секретарь Архсовета, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК, эксперт Минкультуры РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ирина Голубева на пресс-конференции, посвященной созданию объединенного общественного совета псковских архитекторов и положению дел в градостроительной политике Пскова.

«Мы страдаем от дефицита информации о том, что будет с памятниками культурного наследия. Что делается фактически нам совершенно неизвестно. Еще летом десять псковских памятников вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, это начало другого формата и уровня деятельности, но кто этим занимается непонятно», - пояснила Ирина Голубева и добавила, что вызывают тревогу те изменения, которые происходят на территории памятников культурного наследия — парковки, ларьки, «жуткие» заборы с висячими замками, которые лишают доступа на территорию храмов.

«Я считаю, что псковичи имеют право знать, что происходит с объектами культурного наследия», - уверена Ирина Голубева.

По ее словам, к работе Научно-методического совета при региональном комитете по охране объектов культурного наследия тоже есть ряд вопросов. С апреля заседание совета состоялось всего лишь три раза, когда ранее он заседал намного чаще - каждый четверг. 

Также она упомянула, что в августе обновился и состав - теперь в Методический совет входит 30 человек. «Когда в составе Методсовета присутствуют подчиненные председателю комитета по охране объектов культурного наследия сотрудники, то это уже заведомо та схема, которая не будет работать», - заявила Ирина Голубева.

По ее мнению, поскольку решения в Научно-методическом совете принимаются голосованием, то зависимые от руководства члены совета не будут рисковать своим положением и работой, а будут голосовать в интересах председателя.

«Сейчас Методсовет не имеет должного уровня», - сделала вывод Ирина Голубева.

Теги: #ЮНЕСКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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