Культура

Фотофакт: Рядом с уникальной часовней под Ольгинским мостом вновь работает тяжелая строительная техника

Рядом с уникальным архитектурным объектом - памятником ОКН федерального значения «Анастасиевская часовня 1911 г. с росписями» - вновь начались работы тяжелой строительной техники.

Земляные работы проводились утром 8 ноября в 5 метрах от памятника, причем, как сообщили Псковской Ленте Новостей, они не были согласованы с пользователем ОКН - ГБУК Псково-Изборский объединенный музей-заповедник. В настоящее время непосредственно рядом с памятником (в 5-6 метрах от южного фасада) вырыт котлован.

Как сообщили ПЛН общественники, это угрожает архитектурной целостности памятника. В частности, тяжелым транспортом может быть нанесен урон росписям, являющимся частью предмета охраны ОКН. В интерьере часовни зафиксированы осыпи и обвалы штукатурного слоя с живописью в нижних частях стен. Появились новые трещины на живописи. Часовня кренится в южную сторону.

Члены Общественного совета планирует обратиться в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области с просьбой дать разъяснения по факту строительных работ и приостановить работы, ведущиеся с использованием тяжелой техники.