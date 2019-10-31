Культура

Псковичей приглашают на презентацию новой книги историка и журналиста Юрия Степанова «Господарство Псковское»

29 ноября Центральная городская библиотека приглашает на презентацию новой книги историка и журналиста Юрия Степанова «Господарство Псковское».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, это издание состоит из очерков по истории средневекового Пскова и содержит богатый иллюстративный материал, включающий и летописные миниатюры. В книге рассказывается о философии церковного строительства в Пскове и политической системе вечевого города, об уникальной иконописи, фресках древнего города и настоящих сенсациях во время Псковской экспедиции Эрмитажа.

Книга написана легким языком, подробно и интересно дано описание Вече, по которому сразу представляешь себе жизнь древнего Пскова. Она издана на мелованной бумаге с отличным качеством печати в количестве 3 тысяч экземпляров. Впечатляет и библиография этой книге – список использованной литературы с первоисточниками и работами известных ученых. Заслуга Юрия Степанова в том, что он свел воедино работы известных исследователей древнего Пскова и перезагрузил тему. Это издание может быть прекрасным подарком любителям истории и планирующим поездку в Псков, а также украсит любую домашнюю библиотеку.

Юрий Степанов приглашает всех к диалогу о сбережении псковских святынь и древностей и современной градостроительной политике.

На презентации предусмотрена автограф-сессия.

Напомним, что ранее изданные Юрием Степановым книги: «Легенды и предания Псковщины», «Господарство на берегах Великой», « Увидеть Псков», путеводитель по городу и памятникам архитектуры XII-XXI веков, «Господин Великий Псков», «Псковский кремль», «Изборск» и другие - очень популярны среди жителей Пскова, а имя автора занесено в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова».