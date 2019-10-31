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Культура

«Псков-Арт» представляет выставку «Когда мы были молодыми …»

01.12.2019 20:54|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное общественное движение «Псков-Арт» представляет выставку «Когда мы были молодыми …» в галерее «Дом на Набережной».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель движения Ирина Жбанова, название выставки «Когда мы были молодыми …» предполагает встречу художника с работами своей молодости, с самим собой в начале творческого пути. Это годы студенчества, поиска, сомнений…

Идея выставки давно витала в стенах дома Сафьянщикова и наконец получила свое реальное воплощение. В этом примечательном доме имели свои мастерские многие псковские художники, именно здесь начинается путешествие в недавнее прошлое псковского изобразительного искусства.

Ценность выставки состоит в том, что в экспозиции представлены работы художников, ушедших от нас: первого директора ДХШ г. Пскова Валентина Васильева, Владимира Троицкого, Александра Шершнева, Эдуарда Тарасевича, Евгения Мордвинова, Александра Силина, Алексея Большакова, Анатолия Елизарова, Анатолия Писчикова, Валентина Иванова. Большинство работ, отобранных для экспозиции (куратор выставки – Юрий Жулин), датированы восьмидесятыми, а также хронологически примыкающими к ним семидесятыми и девяностыми годами XX века.

Однако на выставке представлены и более ранние работы. Например, картина Алексея Аникеенка, выбранная для постера, датирована 1959-м годом; пейзаж Алексея Большакова – 1966-м; жанровая сценка «Сельский праздник» Александра Александрова – 1969-м годом; Евгения Мордвинова – 1957-м, 1958 годом (в этом мемориальное значение проекта).

Большой интерес представляют ранние, юношеские работы художников, ныне живущих и активно работающих – Анатолия Жбанова, Игоря Макеева, Эдуарда Шарипова, Игоря Иванюка, Вероники Кучеровской, Николая Захарова, Николая Москалева, Владимира Кузнецова и других, что создает слегка ностальгическую, как принято сейчас выражаться, «ламповую» атмосферу.

«Дом Сафьянщикова с его художественными мастерскими и уникальным выставочным пространством как нельзя лучше подходит для того, чтобы представить избранную коллекцию. Экспозиция посвящена памяти тех, кто, вопреки житейским обстоятельствам и идеологической цензуре советского времени, жил и творил в довольно «глухие» и трудные для свободного самовыражения годы, и молодости всех, кто продолжает традиции и поиски нового в искусстве сегодня. На выставке представлено более шестидесяти работ. Подобную экспозицию в нашем городе трудно припомнить», - подчеркнула Ирина Жбанова.

Дом Сафьянщикова и его обитатели хранят местные традиции художественной культуры, а также представляют свои работы в городах России и за рубежом. Выставка «Когда мы были молодыми…» работает с 4 декабря в галерее современного искусства «Дом на Набережной» по адресу: Псков, Советская набережная, 9.

На выставке представлены картины из личных собраний Юрия Кольцова, Сергея Каримова, Павла Игнатьева, Елены Беликовой, Веры Григораш, Вероники Кучеровской, Галины Миловановой, Александра Коростылева, Валентина Решетова, Виктории Тарасевич, Олега Никитина, Елены Растопчиной, Петра Бычкова, Галины Боярковой, Николая Владимирова, Жакова Валерия, семьи Черненко.

Теги: #Псков-Арт
Источник: Псковская Лента Новостей
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