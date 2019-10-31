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Культура

При Псковской областной организации ВООИ открылась «Литературная беседка»

03.12.2019 13:28|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный День инвалидов, когда есть повод воздать должное мужеству и умению преодолевать трудности, оказать помощь и содействие тем, кто по состоянию здоровья, зачастую, бывает лишен возможности жить жизнью обычных людей. 3 декабря псковичи и гости города смогут увидеть большую концертно-развлекательную программу, подготовленную к Международному Дню инвалидов. Это мероприятие пройдет в Псковском городском культурном центре, расположенном на площади Победы.

А вчера в Северо-Западном центре социологии и маркетинга, произошло знаковое событие, приуроченное к Международному Дню инвалидов.

Силами руководителей и активистов Псковской областной организации ВООИ там была открыта «Литературная беседка». На первое заседание своеобразного клуба по интересам были приглашены люди нелегкой судьбы, которые наперекор трудностям, посвящают свой досуг творчеству. Ведь известно, что творческий процесс даёт возможность людям, хотя бы на время, отрешиться от проблем со здоровьем, проявить способности в отображении своего мироощущения, отношения к жизни и к людям посредством прозы и поэзии, музыки и прикладного искусства.

Первое заседание «Литературной беседки», оформленной в традициях чайного стола, открыла Марина Борисенкова – председатель Псковской областной организации ВООИ, депутат Областного собрания депутатов, одна из сильнейших инваспортсменок России. Тепло поздравив собравшихся с Днём инвалидов и открытием нового творческого объединения, она передала бразды правления ведущей встречи Ольге Огинской – человеку, сумевшему придать этому мероприятию редкостную атмосферу задушевности.

Приглашая к микрофону очередного гостя, Ольга Николаевна находила особо тёплые слова о каждом из приглашённых. Это позволяло нам лучше понять и принять творчество гостей и участников мероприятия.

Кто-то из них, как, к примеру, Гульнара Нургалиева, работающая с больными детьми в псковском центре лечебной педагогики и Светлана Ильина, Елена Безденежных и Людмила Кольцова, Евгений Мельников, Геннадий Авдонин и Юрий Сергеев, делают первые шаги навстречу своим читателям и слушателям, а кто-то уже стал членом творческих союзов, имея в активе книги, знакомые читателям.

Со своими стихами, как уже напечатанными, так и еще только ждущими выхода в свет, участников встречи познакомили члены Союзов писателей Александр Павлов, известный в литературной среде как Александр Себежский, и Надежда Каменччук, а так же Игорь Сычев, удостоенный медали имени Владимира Маяковского за вклад в развитие российской литературы.

Кстати, в уходящем году, по итогам I Всероссийского конкурса «СтихиЯ Пегаса-2019», прошедшего в Оренбурге под эгидой ВООИ, гдович Игорь Сычев, член Интернационального Союза писателей, вошел в десятку лучших поэтов России. Его стихотворения в исполнении Людмилы Сычевой, как и ее авторские стихи, были тепло встречены любителями качественной поэзии.

А настоящей звездой «Литературной беседки» стала самодеятельная певица Оксана Озол. Обладая прекрасным голосом, она порадовала гостей песнями из репертуара Аллы Пугачевой.

Рассказ об этой творческой встрече был бы неполным без слов благодарности в адрес педагогов и учащихся псковского профессионального колледжа, приготовивших угощения для сладкого стола, а так же – преподавателей и учеников псковской музыкальной школы №1. Юные артисты и их наставники показали своё высокое мастерство владения гитарой, домрой и флейтой, исполняя произведения классиков и современных композиторов. Такие встречи обоюдно полезны, ведь дети воочию видят, как можно и нужно уметь противостоять житейским трудностям, а участники «Литературной беседки» убедились, что Псковская земля не оскудела настоящими подрастающими тапантами.

На память о первой встрече в импровизированной «Литературной беседке» её участникам были вручены благодарности от правления Псковской областной организации ВООИ, а так же проведена импровизированная фотосессия.

Кроме творческой части были обсуждены и проблемы, решение которых позволит сделать творческую жизнь людей с ограниченными физическими возможностями более наполненной и интересной.

Можно сказать определенно, что такая встреча по линии ВООИ стала в Пскове «первой ласточкой». Так пусть же творческие люди, наделённые искрою таланта отображать мир посредством искусства и литературы, смогут «расправить крылья», проявляя свои таланты в разных областях деятельности.

Хорошее начало этому процессу уже положено!

Игорь Терехович

Источник: Псковская Лента Новостей
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