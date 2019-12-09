Культура

С традициями армянского гостеприимства познакомят гостей в Центре народного творчества 13 декабря

Очередная встреча из цикла «Творчество без границ», которая познакомит гостей с культурой и традициями армянского народа в целом и особенностями армянского гостеприимства, пройдет в Центре народного творчества (ул. Некрасова, 10). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, мероприятие начнется в 16.00. Армения является одной из тех редких на сегодня стран, которая смогла сохранить свое настоящее духовное богатство, религию, многовековую древнюю культуру и, конечно же, национальные традиции и обычаи, одним из которых является армянское гостеприимство.

По любому радостному поводу здесь накрывается стол. Армяне считают, что чем чаще человек угощает других, тем больше счастья и благополучия вернется ему. Об этом и не только смогут узнать гости встречи, которых с особенностями своей культуры познакомят представители армянской национальности, проживающие в Псковской области. Это мастер декоративно-прикладного творчества из города Печоры - Ара Давтян, Лауреат конкурса «Золотая скрипка Армении» из Пскова - Тигран Багдасарян, вокалистка, исполнительница национальных песен, представитель Ассоциации Армянской Молодежи Псковщины - Элла Ревазян и мастер сети «Хлебный дворик №1» - Вардан Геворгян.