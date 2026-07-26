«Здесь легко быть молодым…»: в Пушкинском заповеднике открыли выставку работ студентов-«репинцев»

Более двухсот картин — 148 живописных и 61 графическая работа — составили новую экспозицию «Первое впечатление», которую сегодня, 26 июля, при большом стечении зрителей открыли в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».
Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, эта выставка — отчётная: она подготовлена по итогам летней практики студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств.
На выставке, которую в Пушкинском заповеднике открыли сегодня, представлены более чем полсотни авторов — 15 графиков и 38 живописцев. В экспозиции — работы практически во всех основных жанрах: пейзажи, архитектурные пейзажи, интерьеры, натюрморты, портреты, бытовые и анималистические картины и зарисовки. Молодые художники запечатлели Святогорский монастырь, усадьбы Пушкинского заповедника и их окрестности, виды посёлка Пушкинские Горы, живописный «Дом Довлатова», местных жителей и туристов. В поле их внимания попали даже музейные лошади.
Перед открытием выставки студенты поделились своим впечатлением о жизни и работе в псковских пушкинских местах.
В «Михайловском» напомнили, что подобные показы — традиция, заведённая ещё легендарным директором Пушкинского заповедника Семёном Гейченко. Их устраивают в музее с 1957 года — со времени первой художественной практики «репинцев», когда в музей вместе со своими учениками-графиками приехали тогда ещё молодые педагоги, а ныне классики советского изобразительного искусства Владимир Ветрогонский, Василий Звонцов, Владимир Смирнов, Александр Трошичев.
Планируется, что отчетная выставка художественных работ студентов Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина «Первое впечатление» будет открыта для посетителей Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» до 26 сентября. Экспозиция «Первое впечатление» развёрнута на двух этажах фойе большого театрально-концертного зала в музейном Научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).
Вход на выставку — свободный для всех желающих.