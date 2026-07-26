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Более пяти тысяч человек посетили фестиваль «Псков – территория молодости»

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Более пяти тысяч человек посетили фестиваль «Псков – территория молодости», который прошел в рамках празднования Дня города. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах. 

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

В течение всего дня на площадке Центрального городского пляжа работали шесть пространств: спорт, творческие мастерские, народные игры, медиа, пространство энергии и главная сцена.

 

Любители активного отдыха могли поиграть в настольный теннис, фрисби, лазер-таг, большой твистер и другие пляжные игры.
А вечером небо украсили воздушные змеи.

Организатором фестиваля выступил Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке Министерства молодежной политики Псковской области. Мероприятие прошло в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».

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