 
Культура

Киберфолк и хиты «Тайпан»: Псков прощается с Днем города в Финском парке

0

Вечерний концерт проходит на центральной сцене в Финском парке в Пскове. Мероприятие стало итогом четырех праздничных дней, посвященных Дню города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Хедлайнером концерта стала группа «Тайпан» – авторы хита «Луна не знает пути». Вместе с ними на сцену вышли Лиза Матрешка, сочетающая поп-звучание с электроникой, джазом и речитативом, Нина Шнайдер, работающая в жанре поп-музыки с элементами этники и акустической баллады, и киберфолк-группа Runa Project.

Напомним, программа Дня города охватила сразу несколько направлений – историю, спорт, музыку, кино, творчество и семейный отдых. Вместе с этим жители разных возрастов и интересов получили возможность стать частью общего городского праздника.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026