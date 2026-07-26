Киберфолк и хиты «Тайпан»: Псков прощается с Днем города в Финском парке

Вечерний концерт проходит на центральной сцене в Финском парке в Пскове. Мероприятие стало итогом четырех праздничных дней, посвященных Дню города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Хедлайнером концерта стала группа «Тайпан» – авторы хита «Луна не знает пути». Вместе с ними на сцену вышли Лиза Матрешка, сочетающая поп-звучание с электроникой, джазом и речитативом, Нина Шнайдер, работающая в жанре поп-музыки с элементами этники и акустической баллады, и киберфолк-группа Runa Project.

Напомним, программа Дня города охватила сразу несколько направлений – историю, спорт, музыку, кино, творчество и семейный отдых. Вместе с этим жители разных возрастов и интересов получили возможность стать частью общего городского праздника.