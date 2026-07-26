Таджикский фильм «Рыба на крючке» получил главный приз VII фестиваля «Западные ворота» в Пскове

Жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» огласило список победителей всех номинаций в Псковской областной филармонии сегодня, 26 июля. Главный приз фестиваля зрители отдали таджикскому фильму «Рыба на крючке» режиссера Мухиддина Музафара, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди полнометражных фильмов победителями стали:

В конкурсе «Киностарт-2026» победу одержал Андрей Воронов из города Великие Луки с работой «День 14».

Приз «За верность классической традиции создания документального кино» присужден фильму «Легенды партизанского края» режиссера Андрея Егорова и сценариста Анатолия Аграфенина.

Приз «За выдающееся художественное прочтение истории с использованием современного киноязыка» завоевал фильм «Бриг «Меркурий» режиссера Сергея Антонова.

В номинации «До 16 и старше» зрители выбрали победителем фильм «На деревню дедушке» режиссера Владислава Богуша.



Среди короткометражных фильмов победителями в номинациях стали:



Диплом фестиваля «За надежду на примирение» присужден фильму «Мать и мачеха» режиссера Анастасии Корецкой.

Приз «За визуализацию внутреннего голоса» завоевал фильм «Не вздумай!» режиссера Андрея Васильева.

Приз «За создание маленького большого героя» присужден фильму «А мне брат говорит» режиссера Дарьи Беляевой.

Приз «За шанс на асимметрию в жизни» забрал фильм режиссера Ангелины Ластовской «Новый день из жизни Карандашова».

Благодарственным письмом была награждена советская и российская актриса, телеведущая, режиссер и Зслуженная артистка Российской Федерации Мария Шукшина.

В рамках Международного конкурса победителями стали:

Приз «За лучшую режиссуру» присудили индийскому фильму «Театр. Миф о реальности» режиссера Саджин Баабу.

Приз за лучшую мужскую роль получил актер Денис Хохрин за участие в российском фильме «Мальчик-птица» режиссера Савелия Осадчего.

Приз за лучшую женскую роль присудили актрисе Гузель Жан, исполнившей главную женскую роль в казахском фильме «Игроманка» режиссера Алдияра Байракимова.

Диплом дирекции VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» — «За актуальность темы и гражданскую позицию автору» — вручили Ольге Будиной за фильм «Белгородские хроники. Жаркое лето 23-го».

Напомним, официальная церемония закрытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» прошла сегодня в Псковской областной филармонии.