Культура

Варлаамовская и Высокая башни открываются для посещения с 20 декабря

У псковичей и гостей города появились уникальная возможность посетить Варлаамовскую и Высокую башни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Экскурсионном отделе Псковского музея-заповедника, с 20 декабря Псковский музей запускает два новых объекта в тестовом режиме.

Псковичей и гостей города ждет увлекательная прогулка по крепостной стене с заходом в два новых объекта: Варлаамовскую и Высокую башни. Пока их можно посетить только с экскурсией и только по сеансам со вторника по воскресенье.

«Каждый посетитель откроет для себя наш город заново: впервые увидит Псковский кремль из бойниц Высокой башни, сквозь стекло Варлаамовской башни откроется прекрасный вид на один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО – собор Иоанна Предтечи», - пояснили в музее.

Расписание сеансов:

- вторник-пятница: 12:00, 14:00, 16:00

- суббота-воскресенье: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00

Стоимость посещения:

- полный (взрослый) – 250 руб./чел.

- льготный (школьники, студенты, пенсионеры) – 150 руб./чел.

Место сбора группы: у Варлаамовской башни.

Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 66-33-11.