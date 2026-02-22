Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области исполнил программу «Посвящение Владимиру Высоцкому». ФОТО

Эстрадно‑джазовый оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и дирижёра Евгения Баранчикова 22 февраля представил программу из знаковых песен поэта и музыканта Владимира Высоцкого, ставших символом эпохи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Зрители услышали бессмертные композиции, вдохновлявшие целые поколения: «Песня о друге», «Высота», «Утренняя гимнастика», «Корабли», «Купола», «Спасите наши души» и другие произведения, в которых воплотились искренность, честность и свобода мысли Владимира Высоцкого.

На сцене выступили талантливые исполнители: Кирилл Гридасов, Настасья Петрова, Андрей Гущин, Джана и Мирослава Кутузова.

Концерт прошел в Псковской областной филармонии.