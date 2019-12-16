Культура

Великолучане дали старт новогодним праздникам

В Великих Луках дан старт новогодним праздникам. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, накануне по традиции горожане собрались на площади Ленина, чтобы встретить Деда Мороза и «зажечь» главный символ Нового года - елку.

Хорошее настроение великолучанам дарили артисты Дома культуры имени Ленина и Детской музыкальной школы, которые подготовили интересную шоу-программу. На сцене блистали всеми любимые мажоретки и забавные ростовые куклы. Их выступления перемежались с номерами вокалистов, которые исполняли песни из старых российских фильмов и мультиков.

На праздник пришли более трехсот человек.