Культура

Паниковская школа получила подарок на 14 февраля

Более 500 книг передала Центральная городская библиотека Пскова в Паниковскую школу (Печорский район). Как сообщили в библиотеке, в Международный день дарения книг, который отмечается 14 февраля, библиотека не только получает подарки, но и сама выступает в качестве дарителя.

Фото Центральной городской библиотеки Пскова

«Это не какие-нибудь ненужные, списанные издания, а отобранные «с любовью», как и подобает 14 февраля. Например, альбомы из серии «Великие художники», несколько экземпляров «Псковской энциклопедии», уникальное богато иллюстрированное издание «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, собрание сочинений Владимира Маяковского и красочные книги для самых маленьких», - рассказали дарители.

Псковские библиотекари познакомились со сотрудниками Паниковской школы на открытии выставки художника Евгения Останина. «Именно тогда мы договорились о новых встречах. Это замечательно. В этом году у нас много подарков. Последние лет 15 у нас не было финансирования на приобретение художественной литературы. Подарки от псковской библиотеки порадуют и учеников, и коллектив школы, и воспитанников нашего детского сада «Одуванчик», - отметила директор образовательного учреждения Татьяна Добролюбова.

В прошлом году Паниковская школа отпраздновала своё 140-летие. По архивным данным, Паниковское училище Псковского уезда было основано в конце 1880-х годов. Первая школа в Паниковичах была создана на пожертвования местного помещика и находилась в его саду. Каменное здание, где это образовательное учреждение располагается сегодня, построено в 1963 году.

«Мы благодарим сотрудников библиотеки за отзывчивость и создание волшебного настроения и надеемся на дальнейшее сотрудничество. В планах – показать нашим родителям и детям, как работает сегодня библиотека и еще больше заинтересовать их таким увлекательным и полезным занятием, как чтение», - добавила Татьяна Добролюбова.