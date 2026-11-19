XV юбилейный молодежный фестиваль настольных игр «Синий Кот» пройдёт в Пскове 21 ноября. Местом выстречи организаторы выбрали центр туризма и творческих индустрий (улица Георгиевская, 4), сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжной организации «Вечевой Орден».

Фотографии: молодежная организация «Вечевой Орден»

«Синий Кот» – старейший фестиваль настольных игр в Пскове. Именно с него в ноябре 2012 года началась история молодежной организации «Вечевой Орден».

«Фестиваль стал дебютным проектом для нашей команды. Тогда мы еще не создали «Вечевой Орден», а просто хотели проводить интересные мероприятия для молодежи. Приятно, что прошло уже 14 лет, а мы всё еще играем и знаем, чем удивить постоянных участников» - поделилась организатор фестиваля Екатерина Родина.

На фестивале представят настольные игры для игроков старше 14 лет: «Экосистема», «Северный круиз», «Штиль», «Дорожные сети», «Концепт», «Блиц», «Царь горы», «Звёздные художники», «Свинтус 3D» и другие. Опытные участники смогут сыграть в «Фототур», «Билет на поезд», «Идеальный кадр» и «Колонизаторов». По сложившейся традиции, «Синий Кот» удивит уникальными играми о Псковской области, настолками из дерева от столярной мастерской «Мир на столе» и подборкой игр XX века из выставочного коворкинга «Место встречи».

Новичкам не стоит переживать из-за незнания правил, организаторы сообщают, что игротехники помогут освоить любую игру.

Начало в 12:00. Вход свободный, но для участия необходимо заранее записаться по телефону +7 (8112) 29-01-01 или в сообщениях группы организаторов.