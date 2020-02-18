Культура

О письмах, ставших основой пушкинского романа, расскажет ульяновцам лектор из «Михайловского»

Первая в наступившем году публичная online-лекция — трансляция из Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 20 февраля, пройдет в ульяновском Литературном музее «Дом Языковых». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, работа лектория в рамках работы виртуального представительства «Михайловского» в этом филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова началась в прошлом году и получила самые благоприятные отклики у целевой аудитории.

Тема сегодняшней лекции — «Письма и записки в романе А.С. Пушкина «Дубровский». Прочтет ее научный сотрудник отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ольга Лыжова. Речь пойдет не только о восьми посланиях, которые дословно приведены или пересказаны повествователем в тексте Пушкина и, по сути, являются «костяком» произведения. Ульяновцы узнают и об особенностях эпистолярного жанра в пушкинское время.

Из иллюстраций Юрия Игнатьева к роману «Дубровский». Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В музее уточнили, что трансляции-2020 для «Дома Языкова» распланированы поквартально, как и в прошлом году. Пушкиногорские музейщики намерены рассказать своим ульяновским слушателям о псковском свадебном обряде в записи Пушкина (лектор — научный сотрудник службы массовых музейных мероприятий Марина Мариненко), о жизни провинциального дворянства на примере хозяев Тригорского (докладчик — научный сотрудник музея-усадьбы Осиповых и Вульфов Сергей Пинчук), о пушкинской лирике периода Михайловской ссылки (докладчик — старший научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Юлия Узенёва).

Вход на online-лекции из «Михайловского» традиционно свободный.