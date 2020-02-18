Псковские прозаики стали лауреатами престижных литературных премий

Псковские депутаты рассмотрят законопроект об отстранении госслужащих от должности на время проверки

ТРК «Акваполис» и новый магазин Dommo приглашают на «День супер папы»

Законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячных доходов на уровне не ниже МРОТ поддержан в правительстве