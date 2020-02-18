Псковские прозаики стали лауреатами престижных литературных премий

Псковские прозаики Игорь Смолькин (Изборцев) и Тауфик Рахматуллин (Тимофей Рахманин) стали лауреатами престижных литературных премий. 19 февраля в Союзе писателей России состоялось награждение лауреатов сразу нескольких литературных премий: «Золотой Витязь», «Лучшая поэтическая книга года», «Югра», «Очарованный странник» имени Николая Лескова и «Словес связующая нить» – премия для переводчиков, сообщает «Псковский литературный портал».
Участвовали в церемонии награждения председатель Союза писателей России Николай Иванов, первый секретарь правления Геннадий Иванов, президент Литературного фонда «Дорога жизни», поэт Дмитрий Мизгулин, президент МСЛФ «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев, председатель жюри премии «Очарованный странник», председатель Псковского отделения СП России Игорь Смолькин. «Золотого Витязя» получили Игорь Смолькин и поэт Николай Добронравов.
Лауреатами премии имени Н.Лескова стали прозаики Юрий Козлов и Тауфик Рахматуллин, поэт Николай Добронравов, публицист Сергей Арутюнов.