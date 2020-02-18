Культура

Георгий Василевич: Нам было важно показать пространство, в которое можно войти как в музей и одновременно как в пушкинскую страну

Вчера, 27 февраля, в Национальном историческом музее Беларуси (Минск) открыли фотовыставку «Михайловское. Кабинет Пушкина».

Алексей Лазарев. Книжная полка в кабинете писателя. Из собрания Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», экспозиция, в которую вошли сорок работ Алексея Лазарева (Москва) и Николая Алексеева (Пушкинский Заповедник), вызвала благодарный интерес жителей и гостей нашей страны-соседки. Открывая выставку, директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич напомнил собравшимся, что в мире много мемориальных музеев и каждый из них хранит память своих героев по-своему. «Но только Михайловское и Стратфорд-на-Эйвоне — то есть музей Пушкина и музей Шекспира — имеют «сложносочиненные» мемориальные кабинеты, которые вошли в сознание нескольких поколений людей как место абсолютно подлинное и более всего говорящее о великом поэте и писателе. Нам очень важно было показать, что есть пространство, в которое можно войти как в музей — и одновременно как в целую пушкинскую страну, где вас встречают персонажи из произведений поэта, его друзья». Также Георгий Василевич напомнил минчанам и гостям города, что уже совсем скоро, в 2024 году, мир будет праздновать 225-летие со дня рождения Пушкина, и назвал выставку в Белоруссии событием, которое открывает этап подготовки к этой круглой дате.

Фото из репортажа корреспондентов газеты «Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия»)

В ответном слове директор Национального исторического музея Павел Сапотько сердечно поблагодарил гостей из Святогорья и заметил, что выставка прибавила всем «силы и мотивации побывать в «Михайловском». Он также рассказал об идее Георгия Василевича провести совместный русско-белорусский фотопленэр в Пушкинском заповеднике. Его итогом может стать большие показы работ фотохудожников двух стран, которые проведут как в Беларуси, так и в России.

Напомним, что выставка «Михайловское. Кабинет Пушкина» уже не в первый раз представляет псковские пушкинские места за пределами нашего региона. Так, только в прошлом году ее экспонировали в молдавских городах — в Кишиневе и в Тирасполе, а также в Москве. Название выставки — своего рода отсылка к знаменитому пассажу Пушкина из его неоконченного «Романа в письмах»: «…Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своём кабинете». На крупноформатных художественных фотографиях, которые вошли в экспозицию — не только собственно рабочий кабинет поэта, но и другие интерьеры дома в Михайловском, а также виды родового имения Пушкиных в Святогорье в разные времена дня и года, при разной погоде.

Николай Алексеев. Верстовой столб. Из собрания Пушкинского заповедника

Планируется, что в Национальном историческом музее Беларуси выставка из Пушкиногорья будет работать до 22 марта.