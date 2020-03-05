Культура

Известная московская писательница даст юным псковичам фокус-интервью и проведет командный квиз

На «Неделе детской и юношеской книги», которая стартует в Пскове 22 марта, с псковичами встретится известная детская писательница из Москвы Анна Вербовская, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

23 марта в 11.00 она проведет интерактивную программу по своей книге «Фея второго ранга» для посетителей «Библиотеки - Центра детского чтения» на улице Розы Люксембург. И в тот же день в 14.00 будет презентовать там свою новую книгу «Бублики для Боба».

24 марта в 11.00 Анна Вербовская проведёт командный квиз по своей книге «Летуны из Полетаево» в Детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте.

А в 13.00 выступит перед читателями библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда. Эта встреча называется «100 вопросов к писателю» и будет организована как фокус-интервью по книге Анны Вербовской «Ангел по имени Толик», которую она посвятила своему двоюродному брату с ментальными нарушениями.

Напомним, с 22 по 31 марта Централизованная библиотечная система города Пскова при поддержке управления культуры городской администрации и при участии издательства «Аквилегия-М» проведут в Пскове «Неделю детской и юношеской книги», которая включает не только презентации новых книг, но также мастер-классы, творческие конкурсы, показы спектаклей, краеведческие чтения и, конечно, встречи с писателями.

Анна Вербовская работает редактором на телевидении и больше десяти лет пишет книги для детей. Она утверждает, что стала писателем «по недоразумению»: когда увидела в интернете объявление о конкурсе на национальную премию в области детской литературы «Заветная мечта» и захотела поучаствовать. С первого раза у нен победить в этом конкурсе не получилось, но на второй год она стала финалистом «Заветной мечты» в номинации «Литературный дебют» и пошло-поехало.

Писательница - лауреат Международного литературного конкурса «Новая сказка», финалист литературного конкурса «Новая детская книга», финалист литературного конкурса «Русский стиль», лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», финалист литературного конкурса «Короткое детское произведение», победитель Международного конкурса на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская премия».

Ее книга «Ангел по имени Толик», по которой она будет давать фокус-интервью в псковской библиотеке «Родник», в 2018 году была отмечена специальным дипломом жюри Международного конкурса на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская премия» и получила грант Роспечати.