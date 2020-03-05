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Культура

Мистическая писательница из Белоруссии поиграет с псковичами в «Книгаполию»

14.03.2020 12:14|ПсковКомментариев: 0

На Неделе детской и юношеской книги, которая стартует в Пскове 22 марта, с псковичами встретится известная белорусская писательница Надея Ясминска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке, 23 марта в 14.00 Надея Ясминска проведет игру «Книгаполия Аквилегия» в Библиотеке – Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева на Юбилейной, 87А. Вместе с автором и разработчиком настольной игры «Книгаполия» юные псковские читатели смогут попробовать себя в роли книжных коллекционеров и собрать на своей «полке» произведения определенных жанров.

24 марта в 11.00 Надея Ясминска встретится с читателями этой же библиотеки и расскажет им о своей новой книге «Восковой волшебник», а в 14.00 выступит с презентацией в Детской экологической библиотеке «Радуга» на Новоселов, 11.

Напомним, с 22 по 31 марта Централизованная библиотечная система города Пскова при поддержке управления культуры городской администрации и при участии издательства «Аквилегия-М» проведут в Пскове Неделю детской и юношеской книги, которая включает не только презентации новых книг, но также мастер-классы, творческие конкурсы, показы спектаклей, краеведческие чтения и, конечно, встречи с писателями.

Надея Ясминска – белорусская писательница, которая, как сказано в ее автобиографии, «работает в жанрах фэнтези, детской литературы, магического реализма и вдохновляющей прозы». Она родилась в 1985 году и начала писать мистические рассказы, еще будучи школьницей. В 2006 году ее первая пьеса-сказка «В одну новогоднюю ночь» вышла в финал открытого республиканского конкурса драматургических произведений для детей и подростков «Дзiцячы свет такi багаты». И тогда же ее детская пьеса «Сны в летнюю ночь, или Невероятные видения кота Архимеда» была отмечена на конкурсе Союза Театральных Деятелей РФ, а потом вошла в лонг-лист международного драматургического конкурса «Маленькая премьера».

Первой отдельной книжкой писательницы стал сборник фэнтези-стихов «Зеленые песни Эрминтии», потому она издала сборник сказок о девушке-рыцаре Марии, который положил начало серии «Хроники Густого леса». За вторую книгу из этой серии («Семь роз») писательница получила в 2016 году «Премию Тётки» (Алоизы Пашкевич).

В шапке своего Инстаграм-профиля Надея Ясминска уточнила: «Пишу для детей и взрослых, которые верят в чудеса».

Источник: Псковская Лента Новостей
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