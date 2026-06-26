Тимофей Силич о выставке «Арт-Ню»: Эротика всегда с нами

Необходимостью увидеть себя по-новому и понять, что эротикой пропитана вся человеческая жизнь, объяснил открытие выставки «Арт-Ню» художник, скульптор, кузнец Тимофей Силич в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Необходимо попытаться осмотреться, увидеть себя и других по-новому. Понравиться, ужаснуться и вновь очароваться, (испытать) любые эмоции, которые несет в себе обозрение человеческого тела. Почему решили замахнуться на эротику? Скажу, что нам лучше глубже погрузиться в себя. Ведь эротикой пропитано все: инстинкт продолжения рода главный после инстинкта самосохранения. Мне странно слышать от художников, что им сейчас не до эротики. Эротика всегда с нами. Просто у кого-то она где-то уже подзабыта, поэтому их приглашаем на нашу выставку», – высказал свое мнение Тимофей Силич.

По его мнению, художники по-другому видят изображение человеческого тела.

«Изобразительное искусство имеет свои границы, нужно оперировать такими средствами, как линия, пятно, объем, пустоты. Человеческое тело, природу невозможно передать простым копированием. Натурализм – это всегда жалкое подражание природы. А восприимчивая душа художника коммуницирует с душой изображаемого, одушевляет неодушевленное. Внешняя деформация, отбор главных черт, убирая ненужное, помогает зрителю ощутить душевное тепло. Кстати, и в поэзии нередко душу разглядывают через голое тело», – добавил Тимофей Силич.

Выставка «Арт-Ню» открылась в псковском «Доме на Набережной» (Псков, улица Советская Набережная, 9.) 24 июня. Здесь демонстрируются более 30-ти работ членов регионального общественного движения и художников, разделяющих идеалы «ПсковАРТа».