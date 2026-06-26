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Гости фестиваля «Довмонт Псковский» смогут выиграть статуэтку князя

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Псковский музей-заповедник приглашает гостей фестиваля «Довмонт Псковский» принять участие в игре-поиске. На территории древнего Кремля будут спрятаны три статуэтки великого князя, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Афиша: Псковский музей-заповедник

«Только самые внимательные и удачливые смогут найти их и забрать на память о празднике. Получить свой приз можно будет после концерта, в конце фестиваля», - рассказали в музее.

В 2026 году отмечается 760 лет с начала княжения Довмонта-Тимофея в Пскове. 

Князь Довмонт – выдающаяся личность в истории Пскова. Во многом он известен как «воин великий и ревнитель веры христианской». Однако, источники, из которых почерпнута информация о деятельности князя, скудны. Письменные источники о Довмонте можно разделить на две группы: летописные записи и различные редакции жизнеописания святого князя, прежде всего, «Сказание о Довмонте», составленное во второй половине XIV века.

Историкам доподлинно неизвестны подробности происхождения Довмонта; почему он покинул родину и решил отправиться на Русь; как оказался в Пскове – существует несколько версий на этот счёт. 

Довмонт происходил из литовских князей. Согласно некоторым источникам, был одним из родственников первого короля Литвы – Миндовга; по другим – сыном полоцкого князя Товтивила, племянника Миндовга, и владел в Литве Нальшанским уделом. В Густынской летописи князь упомянут зятем жемайтийского князя Тройната. В 1263 году они сговорились и «убили спящего в ночи великого князя и храброго короля (Миндовга), деда своего, княжества ради». Есть и другая, романтизированная версия убийства Довмонтом Миндовга. В «Хронике Матея Стрыйковского» описывается, что причиной вражды между князьями стало то, что Миндовг отнял у Довмонта жену. Это обстоятельство стало одной из главных причин, по которой Довмонт осенью 1263 года принял участие в организации заговора литовских князей во главе с жемайтийским князем Тройнатом против правителя Литвы.

Из «Сказания о Довмонте» известно, что он в «6773 (1266 году)… с дружиною своей со всем родом своим покинут отечество своё, землю Литовскую, и прибежал во Псков». Приняв православие, Довмонт получил христианское имя – Тимофей и «посадили его мужи-псковичи на княжение в городе Пскове». 

О семейной жизни Довмонта Псковского известно немного. В Псковской второй летописи говорится о том, что Довмонт женился на дочери великого князя Владимирского Дмитрия Александровича, внучке Александра Невского – княгине Марии. У Довмонта и Марии Дмитриевны был сын. По сообщениям псковских летописей, это сподвижник и талантливый полководец Литовского великого князя Гедимина, Гродненский князь Давид (1283-1326).

Из «Сказания о Довмонте» известно, что 20 мая 1299 года, через несколько месяцев после битвы с ливонскими рыцарями, «… занемог благоверный князь Тимофей и в болезни отошел к богу в жизнь вечную…».

В год юбилея Псковского музея-заповедника – вход на фестиваль свободный. Вход на территорию Псковского кремля согласно действующему прайсу. 

Фестиваль пройдет 27 июня (суббота) в 11:00 в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Телефон для справок: +78112331065.

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