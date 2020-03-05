Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Подарки Для настоящих мужчин
Ангарский дом для псковичей
Легендарный БГ в Пскове!
Гонки по вертикали
Парк для людей, попавших в беду
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 05.03.2020 08:200 «Что такое Россия? Это гордость и символ»: в Пскове прошел предпремьерный показ фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» 17.03.2020 09:300 Открыт прием заявок на участие в X фестивале исторической поэзии «Словенское поле-2020» 16.03.2020 21:550 Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к контенту 16.03.2020 18:330 Себежская детская школа искусств приняла участие в конкурсе «Открыты творчеству сердца» 16.03.2020 16:260 В псковском Доме офицеров переносятся запланированные мероприятия 15.03.2020 21:550 ОЦНТ: Всероссийский фестиваль народных хоров пройдет в дистанционном формате
 
 
 
Самое популярное 13.03.2020 11:3915 Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова 15.03.2020 18:008 Каникулы в школах Псковской области начнутся с 16 марта для предотвращения коронавируса 12.03.2020 15:4913 Коронавирус. Паника!? 15.03.2020 10:141 Нашлась пропавшая с младенцем великолучанка 12.03.2020 15:0110 Александр Нестерук: Вероятность того, что инфекция коронавируса будет в Пскове, есть
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Открыт прием заявок на участие в X фестивале исторической поэзии «Словенское поле-2020»

17.03.2020 09:30|ПсковКомментариев: 0

С 16 марта открыт прием заявок на участие в десятом, юбилейном фестивале исторической поэзии «Словенское поле-2020». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей, фестиваль «Словенское поле» - уникальное явление.

«Это единственный в России фестиваль историко-поэтический фестиваль, аналогов которому нет в современной литературной жизни. Он направлен, в первую очередь, на сохранение русской духовно-нравственной традиции, поддержание патриотических традиций в российской поэзии, привлечение начинающих поэтов, их ориентацию на создание исторических и патриотических произведений», - подчеркнули его организаторы.

Поэтический фестиваль «Словенское поле-2020» организован и проводится Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» при поддержке комитета по культуре Псковской области и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск», в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В 2020 году фестиваль будет проводиться в десятый раз. По сложившейся традиции он приурочен к последним выходным июля и пройдет в Пскове и Изборске с пятницы 24 июля по воскресенье - 26 июля.

Открытие фестиваля традиционно состоится у «Священного холма славы и единения России», куда российские и зарубежные поэты привезут земли с мест воинской славы, захоронений солдат, мест, связанных с историей нашей страны.

В рамках фестиваля планируется провести два конкурса. Первый, традиционный «Конкурс исторической поэзии «Словенское поле» на который принимаются произведения, посвященные истории России. Выбор исторического периода (события) не ограничивается. Приветствуется участие в конкурсе произведений, посвященных Псковскому краю, его городам и их историческому прошлому.

Конкурс включает три номинации:
- «Открытая номинация» - для всех участников, за исключением авторов, участвующих в номинации «Профи»;
- Номинация «Профи» - для профессиональных авторов, в том числе членов литературных объединений и союзов;
- Номинация «Словенские ключи» - для молодых поэтов возрастом до 27 лет.

Стоит обратить внимание, что к участникам номинации «Словенские ключи» организаторы фестиваля не предъявляют столь строгих требований, как к участникам двух первых номинаций. Ограничения по тематике стихов для молодых поэтов не устанавливаются. 

Дополнительным бонусом для юных талантов является и то, что победители конкурса в номинации «Словенские ключи» получают путевку в финал фестиваля молодых поэтов «Мцыри», который ежегодно проводится в Москве, на базе литературного института имени Горького. И как здесь не вспомнить успех псковички Дианы Константиновой, которая в 2019 году получила гран-при этого знаменитого молодёжного поэтического форума.

Тема второго конкурса фестиваля «Словенское поле» каждый год новая, посвященная знаменательной дате, событию регионального либо российского уровня.

Тематический конкурс фестиваля 2020 года называется «Свет обители» и посвящён он 110-летию со дня рождения старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Конкурс проводится по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

На конкурс «Свет обители» принимаются поэтические произведения, посвященные памяти отца Иоанна (Крестьянкина), произведения, посвященные Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю и иным обителям России, а также православная лирика духовно-нравственной направленности.

В ходе фестиваля предусмотрена экскурсионно-историческая программа, возложение цветов к памятнику солдату Первой мировой войны, акция «Книга в подарок», в ходе которой поэты подарят свои книги Псковской школе-интернату и, конечно же, поэтические чтения – чтение поэтами своих стихов об истории России и её святынях.

Стихи победителей конкурсов и избранные стихи участников фестиваля будут опубликованы на сайте Союза писателей России «Российский писатель» и на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России «Псковский литературный портал», а также включены в литературно-публицистический альманах, изданный по итогам литературно-исторического проекта «Чтобы помнили».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 345 человек
17.03.2020, 10:320 Все богослужения в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре будут совершаться в Михайловском соборе 17.03.2020, 10:130 Правительство РФ готово поддержать ритейл короткими льготными кредитами на пополнение оборотных средств 17.03.2020, 10:000 «Эхономика»: О положении дел в рыбной отрасли 17.03.2020, 09:491 Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса
17.03.2020, 09:470 Маленький ребенок из Струг Красных доставлен в больницу после падения в пруд 17.03.2020, 09:440 Школьники Острова узнали о возможностях получения бесплатного образования в вузах ФСИН 17.03.2020, 09:410 Руководитель сельхозпредприятия оштрафован за несвоевременный расчет с работником при увольнении 17.03.2020, 09:390 Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом
17.03.2020, 09:360 Пьяного водителя «шестерки» остановили полицейские в Пскове 17.03.2020, 09:300 Открыт прием заявок на участие в X фестивале исторической поэзии «Словенское поле-2020» 17.03.2020, 09:230 Семейный хоккейный фестиваль собрал в Ледовом дворце Пскова 31 команду 17.03.2020, 09:190 У Путина попросили разрешить продажу рецептурных лекарств онлайн
17.03.2020, 09:137 Екатерина Родина: Внесение поправок в Конституцию РФ важно и своевременно 17.03.2020, 09:060 Житель Гдовского района наказан за незаконную вырубку черной ольхи 17.03.2020, 08:570 Первый зампрокурора области встретится с себежанами 17.03.2020, 08:480 Пенсионерка пострадал при пожаре в СНТ «Дачи ВЗВА»
17.03.2020, 08:430 Как провести весенние каникулы без опасностей, напоминают спасатели псковичам 17.03.2020, 08:330 Российские военные взяли на управление новый навигационный спутник 17.03.2020, 08:250 В Великих Луках начался монтаж нового колеса обозрения 17.03.2020, 08:100 Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
17.03.2020, 07:5612 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 17.03.2020, 07:422 Только 16% работодателей разрешили сотрудникам работать удаленно из-за угрозы коронавируса 17.03.2020, 07:300 В Госдуме предлагают снизить ставку на образовательные кредиты 17.03.2020, 07:220 Макрон объявил о закрытии въезда в Шенген с 17 марта
17.03.2020, 07:152 Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог 17.03.2020, 07:140 Михаил Ведерников: Первые документально зафиксированные карантинные мероприятия в истории России проводились на Псковской земле в XVI веке 16.03.2020, 22:571 Кому будет разрешен въезд в Эстонию и Латвию? 16.03.2020, 22:065 Не стесняться масок и пользоваться оксолиновой мазью призывает Юлия Пересильд
16.03.2020, 21:550 Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к контенту 16.03.2020, 21:340 Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев и лиц без гражданства 16.03.2020, 21:290 Региональный Росреестр информирует о госрегистрации права собственности на гаражные боксы по справкам 16.03.2020, 21:110 «Заражение»: Стало известно, какой фильм чаще всего смотрят онлайн на карантине
16.03.2020, 21:010 Жителям великолукских деревень напомнили правила пожарной безопасности 16.03.2020, 20:470 Транспортные предприятия Псковской области принимают усиленные меры профилактики коронавируса 16.03.2020, 20:270 Пропавшего в феврале псковича разыскивает полиция 16.03.2020, 19:520 Эстония приостановила выдачу шенгенских виз
16.03.2020, 19:420 В Хорватии распродают недвижимость за 11 рублей 16.03.2020, 19:270 Скончался сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов 16.03.2020, 19:230 Сотрудники и ветераны псковского УФСИН почтили память погибшего 20 лет назад в Чечне Владислава Байгатова 16.03.2020, 19:153 Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру
16.03.2020, 19:0321 Александр Седунов: Система дистанционного обучения отлажена во всех муниципалитетах 16.03.2020, 18:450 За 7 вакантных мест в псковском Молодежном парламенте поборолись 14 претендентов 16.03.2020, 18:330 Себежская детская школа искусств приняла участие в конкурсе «Открыты творчеству сердца» 16.03.2020, 18:240 Жители Псковской области могут подать заявление о назначении пенсии по экстерриториальному принципу
16.03.2020, 18:150 «Шевроле» и «Волга» «притерлись» на улице Юбилейной 16.03.2020, 18:0511 Власти Пскова ограничат загранкомандировки и прием зарубежных делегаций в связи с коронавирусом 16.03.2020, 18:050 Региональная Кадастровая палата: Сервис «Регистрация просто» помогает правильно собрать пакет документов 16.03.2020, 17:550 Дождь с мокрым снегом прогнозируют псковские синоптики 17 марта
16.03.2020, 17:488 Елена Малышева рассказала, как правильно мыть руки 16.03.2020, 17:4615 Лекарства и еда на дом: как пережить коронавирус в Пскове 16.03.2020, 17:420 Дни открытых дверей прошли в колониях строгого режима в Псковском и Себежском районах 16.03.2020, 17:380 Псковские власти проводят «перепись» представителей туриндустрии для получения налоговой отсрочки
16.03.2020, 17:351 Кабмин согласился установить 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны 16.03.2020, 17:320 Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент 16.03.2020, 17:280 Медведев поручил единороссам стать волонтерами региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом 16.03.2020, 17:230 Семинар «Онкопатруль» в Псковском облсовпрофе пройдет в форме вебинара, о времени проведения будет сообщено дополнительно
16.03.2020, 17:202 Минсельхоз поручил российским регионам обеспечить запас продуктов 16.03.2020, 17:160 В Псковской области «Диктант Победы» будут писать на 33-х площадках 16.03.2020, 17:070 Открытие выставки псковской иконописи «Сретение» перенесено - организаторы 16.03.2020, 16:599 КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону
16.03.2020, 16:560 Субботник по благоустройству памятных мест пройдет 18 апреля в Псковской области 16.03.2020, 16:530 Военнослужащий предпочел Чите Псков и получил штраф 16.03.2020, 16:520 Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф 16.03.2020, 16:470 В Псковской области стартует партийный проект «Мы помним»
16.03.2020, 16:368 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой 16.03.2020, 16:260 В псковском Доме офицеров переносятся запланированные мероприятия 16.03.2020, 16:231 В Пскове старший прапорщик оштрафован за привлечение военнослужащих к ремонту своего дома, гаража и УАЗа 16.03.2020, 16:200 Председатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны
16.03.2020, 16:140 Суд по делу о признании права муниципальной собственности на несколько сооружений пройдет в Пскове 16.03.2020, 16:130 Минспорта позаботилось о повышении квалификации псковских тренеров по футболу 16.03.2020, 16:100 В России обсуждают введение налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей 16.03.2020, 16:050 Александр Нестерук: Исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях - в Пскове и Великих Луках
16.03.2020, 16:048 «Яблоко» предлагает дать россиянам конституционное право на долю от экспорта полезных ископаемых и пенсию в 60 лет 16.03.2020, 15:550 Главный санитарный врач Псковской области: Нас очень беспокоит, что кинотеатры продолжают работать 16.03.2020, 15:402 Вера Емельянова: В Псковской области случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано 16.03.2020, 15:360 Названа цена мяча с автографом Путина
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.