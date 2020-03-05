Культура

Открыт прием заявок на участие в X фестивале исторической поэзии «Словенское поле-2020»

С 16 марта открыт прием заявок на участие в десятом, юбилейном фестивале исторической поэзии «Словенское поле-2020». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей, фестиваль «Словенское поле» - уникальное явление.

«Это единственный в России фестиваль историко-поэтический фестиваль, аналогов которому нет в современной литературной жизни. Он направлен, в первую очередь, на сохранение русской духовно-нравственной традиции, поддержание патриотических традиций в российской поэзии, привлечение начинающих поэтов, их ориентацию на создание исторических и патриотических произведений», - подчеркнули его организаторы.

Поэтический фестиваль «Словенское поле-2020» организован и проводится Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» при поддержке комитета по культуре Псковской области и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск», в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В 2020 году фестиваль будет проводиться в десятый раз. По сложившейся традиции он приурочен к последним выходным июля и пройдет в Пскове и Изборске с пятницы 24 июля по воскресенье - 26 июля.

Открытие фестиваля традиционно состоится у «Священного холма славы и единения России», куда российские и зарубежные поэты привезут земли с мест воинской славы, захоронений солдат, мест, связанных с историей нашей страны.

В рамках фестиваля планируется провести два конкурса. Первый, традиционный «Конкурс исторической поэзии «Словенское поле» на который принимаются произведения, посвященные истории России. Выбор исторического периода (события) не ограничивается. Приветствуется участие в конкурсе произведений, посвященных Псковскому краю, его городам и их историческому прошлому.

Конкурс включает три номинации:

- «Открытая номинация» - для всех участников, за исключением авторов, участвующих в номинации «Профи»;

- Номинация «Профи» - для профессиональных авторов, в том числе членов литературных объединений и союзов;

- Номинация «Словенские ключи» - для молодых поэтов возрастом до 27 лет.

Стоит обратить внимание, что к участникам номинации «Словенские ключи» организаторы фестиваля не предъявляют столь строгих требований, как к участникам двух первых номинаций. Ограничения по тематике стихов для молодых поэтов не устанавливаются.

Дополнительным бонусом для юных талантов является и то, что победители конкурса в номинации «Словенские ключи» получают путевку в финал фестиваля молодых поэтов «Мцыри», который ежегодно проводится в Москве, на базе литературного института имени Горького. И как здесь не вспомнить успех псковички Дианы Константиновой, которая в 2019 году получила гран-при этого знаменитого молодёжного поэтического форума.

Тема второго конкурса фестиваля «Словенское поле» каждый год новая, посвященная знаменательной дате, событию регионального либо российского уровня.

Тематический конкурс фестиваля 2020 года называется «Свет обители» и посвящён он 110-летию со дня рождения старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Конкурс проводится по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

На конкурс «Свет обители» принимаются поэтические произведения, посвященные памяти отца Иоанна (Крестьянкина), произведения, посвященные Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю и иным обителям России, а также православная лирика духовно-нравственной направленности.

В ходе фестиваля предусмотрена экскурсионно-историческая программа, возложение цветов к памятнику солдату Первой мировой войны, акция «Книга в подарок», в ходе которой поэты подарят свои книги Псковской школе-интернату и, конечно же, поэтические чтения – чтение поэтами своих стихов об истории России и её святынях.

Стихи победителей конкурсов и избранные стихи участников фестиваля будут опубликованы на сайте Союза писателей России «Российский писатель» и на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России «Псковский литературный портал», а также включены в литературно-публицистический альманах, изданный по итогам литературно-исторического проекта «Чтобы помнили».