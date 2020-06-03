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Стартовал онлайн-проект «Не выходя за порог…» в поддержку Дома Сафьянщикова и движения «ПсковАРТ»

07.06.2020 09:38|ПсковКомментариев: 0

Стартовал онлайн-проект «Не выходя за порог…» в поддержку Дома Сафьянщикова и художников Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении художников, цель проекта - собрать деньги на ремонт крыши дома, которая протекает, а также помочь самим художникам выжить в условиях коронакризиса.

«Дорогие друзья! Сегодня наш Дом Сафьянщикова (памятник архитектуры регионального значения конца XIX века, Псков, ул. Советская набережная, дом 9) переживает непростые времена. На протяжении многих лет, псковские художники, обитающие в Доме Сафьянщикова, содержали и сохраняли его. Однако в настоящий момент требуется серьезная реставрация, а денежные средства отсутствуют. Постоянные протечки кровли не позволяют осуществить ремонт в мастерских художников», - отмечается в обращении движения «ПсковАРТ».

Сегодня художники и все неравнодушные псковичи борются за сохранение Дома Сафьянщикова и за существование в Пскове старейшей и независимой творческой коммуны.

На этой странице представлены работы, переданные художниками для участия в онлайн-выставке «Не выходя за порог…». После открытия проекта начнется благотворительная распродажа, организованная для поддержки Дома Сафьянщикова и галереи «Дом на Набережной», находящейся на первом этаже дома.

В проекте представлены живописные работы, причем не только художников - участников движения «ПсковАРТ», но и работы их друзей, участвовавших в выставках галереи «Дом на набережной».

Часть средств, вырученных от продажи картин, пойдет на ремонт кровли Дома Сафьянщикова, часть останется автору. Кликните понравившуюся вам работу, чтобы перейти на страничку автора и сделать заказ.

В альбоме «Не выходя за порог …» будут представлены работы, которые вы можете приобрести в рамках акции.

Полный каталог работ можно увидеть на странице «ПсковАРТа» «ВКонтакте» 8 июня.

Теги: #художники #искусство #Дом Сафьянщикова
Источник: Псковская Лента Новостей
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