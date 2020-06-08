Культура

Создана петиция за спасение Анастасиевской часовни

На сайте Change.org создана петиция, адресованная губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Поводом для обращения стало то, что министерство культуры РФ в очередной раз отказалось выделить средства на сохранение во Пскове памятника истории и культуры федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями» (1911).

Как сообщает credo.press, общественность просит «помочь сохранить архитектурную жемчужину Пскова, связанную с именем художника Николая Рериха и умирающую сегодня от людского равнодушия».

На псковской земле создан уникальный ансамбль памятников древнерусской архитектуры, запечатленный на полотнах великого русского художника Николая Рериха, который в начале прошлого века активно выступал в защиту псковской старины, призывая власти сохранить недооцененные тогда памятники культуры. Сегодня они включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и Россия по праву ими гордится. В 1911 году Николай Рерих совместно с выдающимся зодчим Алексеем Щусевым принял участие в создании во Пскове часовни святой Анастасии, решенной в стиле древнепсковской архитектуры.

В обращении говорится, что место храмовой постройки на берегу реки Великой тесно связано со св. Великой княгиней Ольгой, женой киевского князя Игоря, внуком которой был креститель Руси – св. киевский князь Владимир. «За свою трехсотлетнюю историю, – говорится в петиции, – часовня не раз перестраивалась, и проект Щусева-Рериха стал последним воплощением почитания этой удивительной святыни псковской земли, поставленной горожанами в 1711 году во время смертельной эпидемии... Именно заступничество святых и Небесных сил за город стало главной темой ее уникальной фресковой живописи, созданной по эскизам Николая Рериха».

Пережив революцию и Гражданскую войну, духовная святыня, связанная с именем святой великомученицы, чудом не была взорвана фашистами во время Великой отечественной войны, избежала гибели в 1970 году, но сейчас стремительно разрушается, потому что чиновники Минкультуры двадцать лет не могут найти средств на ее реставрацию: «Нескольких миллионов рублей на спасение уникального памятника старины у Минкультуры не нашлось и в этот раз. Учитывая остро аварийное состояние часовни, следующего раза может уже и не быть».

Общественность надеется, что губернатор Псковской области сможет помочь изменить ситуацию. Михаил Ведерников не раз высказывался за сохранение памятника, в том числе поднимал этот вопрос с бывшим министром культуры Мединским (который не исполнил свое обещание), а в этом году поддержал заявку в Минкультуры сотрудников государственного Псково-Изборского музея-заповедника на выделение средств для проведения срочных противоаварийных работ по спасению бесценных фресок часовни.

На сайте Change.org петицию в адрес губернатора подписывает множество неравнодушных людей, которым небезразлична судьба архитектурной святыни Пскова.

«В сегодняшней чрезвычайной ситуации часовня Святой Анастасии нуждается в Вашей помощи! Уверены, что за сохранение этого памятника Вы навсегда останетесь в благодарной памяти тысяч псковичей и почитателей творчества Николая Рериха», – говорится в обращении, под которым собрано уже более 900 подписей.

После публикации петиции губернатор Псковской области дал поручение благоустроить территорию вокруг Анастасиевской часовни.

Для спасения часовни святой Анастасии и ее бесценных фресок Благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих объявил сбор народных пожертвований. Имя каждого жертвователя будет навечно вписано в книгу благотворителей Псково-Изборского государственного музея-заповедника. В основание часовни после ее реставрации будет заложена капсула с именами благотворителей, а имена крупнейших меценатов будут представлены на памятной доске, установленной рядом с памятником.

Подписать петицию можно здесь.