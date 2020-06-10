Культура

Книга не для чтения перед сном презентована в Пскове

Презентация книги «Крестоносцы и Русь» состоялась в центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной. Трансляция презентации велась в сообществе «Время читать» в соцсети «ВКонтакте» и теперь доступна читателям в записи, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Книгу презентовал директор издательства «Пальмир» Владимир Потресов, который также возглавляет «Музей Ледового побоища» в Самолве.

Это издание - совместный проект музея в Самолве и Института всеобщей истории РАН. Как рассказал Владимир Потресов, книга представляет собой переиздание вышедшего в 2002 году сборника, который теперь уже стал библиографической редкостью и продается в интернете за «бешеные деньги».

«Пальмир», по словам издателя, ставил своей целью сделать так, чтобы новое издание стало доступно не только профессорам, но и студентам. «Конечно, эта книга стоит недешево, - сказал Владимир Потресов, - Но, по крайней мере, "в разы" дешевле, чем первое издание, которое еще можно встретить на вторичном рынке. Просто потому, что издательство в данном случае преследовало не коммерческую, а культуртрегерскую задачу».

По мнению издателя, книга представляет огромную ценность, поскольку в ней собраны все первоисточники по теме, к тому же прекрасно атрибутированные, со всеми необходимыми исправлениями и дополнениями, которые возникли из-за того, что историческая наука не стоит на месте.

Тираж книги составляет всего 500 экземпляров, поскольку она предназначена в основном для профессионалов. «Это не чтение перед сном», - считает Владимир Потресов.

«Нам повезло, что удалось такую книгу издать», - сказал Владимир Потресов, хотя «известные эпидемические события» во многом усложнили эту задачу. Книга посвящена предстоящему 800-летию Святого благоверного великого князя Александра Невского и пополнила серию посвящённых этому событию изданий «Пальмира», которая будет продолжена.