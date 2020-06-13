Культура

Московские и петербургские писатели вошли в состав жюри фестиваля «Словенское поле»

Опубликован состав жюри конкурсной программы фестиваля «Словенское поле - 2020», который пройдет в Псковской области в 10-й раз. Об этом сообщает Псковский литературный портал.

В его состав вошли: протоиерей Андрей Вахрушев, поэт, литературный критик, редактор, член Союза писателей России Валентина Ефимовская, прозаик, литературный критик, член Союза писателей России Василий Киляков, поэт, прозаик, историк Александр Орлов, поэт, член Союза писателей России. Лауреат Премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия» Ольга Флярковская. Председатель жюри - поэт, член Союза писателей России, академик Петровской академии наук и искусств, Российской академии естественных наук Дмитрий Мизгулин.

Конкурсная программа фестиваля включает одноименный конкурс исторической поэзии и конкурс духовной лирики «Свет обители», который проводится по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. В 2020 году впервые предусмотрена возможность очного и заочного участия в конкурсной программе фестиваля. Все предыдущие годы заочное участие не допускалось.

Фестиваль «Словенское поле» традиционно организуется в Пскове и Изборске в последние выходные июля. В этом году его проведение было запланировано на 24-26 июня, однако в связи с пандемией коронавируса принято решение о переносе очных мероприятий этого поэтического форума на сентябрь.

В настоящее время ведутся переговоры с партнёрами фестиваля по уточнению даты его проведения. После определения новой даты будут продлены сроки приёма заявок на участие в очной программе фестиваля.