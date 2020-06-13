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Культура

Опубликован список участников поэтического конкурса, посвящённого подвигу 6-й роты

15.06.2020 07:15|ПсковКомментариев: 1

Опубликован короткий список участников поэтического конкурса «Высота», посвящённого 20-летию подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он размещен на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России.

В число участников вошли:

1. Валентина Алексеева, г. Псков

2. Илья Бестужев, г. Москва

3. Михаил Вахтин, Воронежская область, г. Воронеж

4. Анатолий Вершинский, Московская область, г. Раменское

5. Тихон Громкий, г. Севастополь

6. Алексей Дельнов, Владимирская область, г. Собинка

7. Нина Жильцова, г. Санкт-Петербург

8. Андрей Канавщиков, Псковская область, г. Великие Луки

9. Рустам Карим, Татарстан, г. Казань

10. Владимир Корнилов, Иркутская область, г. Братск

11. Василий Краснов, Тамбовская область, г. Жердевка

12. Светлана Леонтьева, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

13. Николай Пересторонин, Кировская область, г. Киров

14. Александр Савенков, Донецкая Народная Республика, г. Горловка

15. Александр Себежанин, г. Псков

16. Наталья Страхова-Хлудок, Псковская область , г. Невель

17. Анатолий Чертенков, Ленинградская область, г. Тихвин

18. Алесандр Чжоу, г. Москва

19. Юрий Щербаков, Астраханская область, г. Астрахань

20. Елена Ядрина, Ставропольский край, ст. Зольская.

Согласно положению о конкурсе, все поэты, включенные в короткий список, награждаются дипломами финалистов. Дипломы они получат по почте по окончании конкурса.

Теги: #6-я рота #литература
Источник: Псковская Лента Новостей
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