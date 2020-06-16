Культура

Юрий Сорокин об использовании территории стадиона «Электрон»: Наконец, лед тронулся

«Наконец, лед тронулся», - сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин о предстоящем использовании территории стадиона «Электрон». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня он принял участие в обсуждении вопроса о новой охранной зоне храма Жен-Мироносиц в Пскове.

Выступая 16 июня на сессии регионального парламента, Юрий Сорокин сообщил, что его молодость прошла у стадиона «Электрон» и все были свидетелями, как с 1985 года все на этой территории приходило в упадок, разрушалось. У власти не было возможности это исправить из-за отсутствия средств и частной собственности.

«Наконец, свершилось, лед тронулся. Строится объект: и ни копейки из бюджета области не будет потрачено, и будет прекрасное место», - высказал мнение Юрий Сорокин. По его мнению, это радостное событие, и позитивные изменения будут следовать постепенно, шаг за шагом. После принятия охранных зон и планирования можно будет навести порядок на стадионе.

«Время пришло, мы ничего не теряем, а вы нагоняете ужас на людей, - обратился депутат к критикам нового проекта зон охраны. - Никто никого обманывать не хочет. Мы хотим, как лучше, и это будет сделано».

Юрий Сорокин также высказался по поводу ЮНЕСКО и псковских памятников. По его словам, есть церковь Покрова и Рождества Богородицы («пролома»), включенная в список ЮНЕСКО, гниет крыша и ее нельзя топить, купола не покрашены. «И где ваше ЮНЕСКО?» - спросил депутат. Он рассказал, что предлагал покрасить купола, а ему не дают, ссылаясь на ЮНЕСКО. Юрий Сорокин напомнил и об истории с установкой детской площадки возле этого храма. Детские качели тоже убрали из-за ЮНЕСКО. «Где их помощь реальная?» - спросил депутат.