Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Мельница» в Пскове
Нескучный февраль в «Покровском»
Группа BrainStorm в Пскове
В чем гулять в конце зимы?
Дима Билан снова в БКЗ!
Гражданская пресса в 2019
Чувствую силы помогать людям
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 08.02.2020 19:120 Псков заполонили снеговики, а лыжная база открыла сезон. ФОТО 11.02.2020 09:220 Россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков 11.02.2020 08:470 Онлайн-продажу рецептурных лекарств предложили внедрить в июле 11.02.2020 08:210 Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем регионального представительства МИД РФ 11.02.2020 08:126 Интерактив: Кому стало лучше от сноса детской площадки у храма Покрова и Рождества от Пролома? 10.02.2020 22:180 Легендарный футболист Пеле не может ходить — СМИ
 
 
 
Самое популярное 06.02.2020 12:530 Климатическая весна придет в Россию на 2-3 недели позже календарной 04.02.2020 21:495 Псковичка Юлия Пересильд станет ведущей трансляции церемонии вручения премий «Оскар» 06.02.2020 18:535 На ограждении для автостоянки на Юбилейной появились фото чиновников 05.02.2020 11:1030 Первый в Пскове off-price магазин Familia 8 февраля будет дарить призы каждый час 04.02.2020 14:2714 К 1 апреля в псковских автобусах планируется ввести транспортные карты
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Интерактив: Кому стало лучше от сноса детской площадки у храма Покрова и Рождества от Пролома?

11.02.2020 08:12|ПсковКомментариев: 6

Вот уже две недели, как снесена детская площадка у храма Покрова и Рождества от Пролома в Пскове. Очевидно, местные власти все-таки пошли на поводу у некоторых особо возмущающихся псковичей и решили ее убрать. И вот вопрос: что - теперь стало лучше? А главное – кому от этого стало лучше? Неужели кто-то думает, что теперь, без площадки, эта территория приобрела максимальную сакральность и стала соответствовать высоким стандартам ЮНЕСКО? Конечно, это далеко не так. Зато такую сомнительную «добродетель» уже успели «оценить» местные дети и их родители, для которых и площадка, и, конечно, храм были центром притяжения, спокойствия и отдыха.

Безусловно, рядом с уникальными псковскими храмами (и уж тем более, включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО) должно быть все красиво, чинно и благородно. Не должно быть ларьков, палаток, кафе-перекусочных и прочих забегаловок. Но почему вдруг в этот список попала безобидная (и, кстати, крайне востребованная жителями) детская площадка? Почему жалобщики, которые пишут в соцсетях гневные комментарии, выбрали ее своей мишенью, - непонятно. И что особенно удивительно - их не смущает строительный вагончик, который обосновался поблизости. К нему почему-то претензий не возникает. Вероятно, по мнению жалобщиков это нормально, когда рядом с храмом ЮНЕСКО в сарае, в полупоходных условиях, проживают люди, которые (судя по официальным заявлениям) охраняют территорию.

А между тем, давайте посмотрим, что происходит в непосредственной близости у стен других псковских храмов из ЮНЕСКО. Например, у храма Василия на Горке на протяжении десятилетий зимой дети вместе со взрослыми каждый день катаются с возвышенности. А в 10 метрах от храма каждый день лошади и пони катают ребят, лавируя между расставленными торговыми палатками с китайскими игрушками. У стен церкви Михаила и Гавриила Архангелов, со стороны улицы Ленина – разбита парковка. А церковь Богоявления на ближнем Запсковье соседствует с известным в Пскове спа-отелем.

Если следовать логике недовольных обитателей соцсетей, то вокруг любого такого объекта культурного наследия не должно быть ничего, чтобы отвлекало от созерцания древней архитектуры. В итоге на лицо бессмысленная и беспощадная крайность – почему-то некоторые вдруг решили, что рядом с такими строениями должно быть лишь одно сплошное ровное поле. Уверен, если таким критиканам дать волю, они бы снесли все, что находится в радиусе 100 метров от древних памятников. И при этом заявляли бы, что делают благое дело. Увы, это не так. И пока от их оголтелой глупости наблюдается только вред.

Виктор

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1208 человек
11.02.2020, 09:220 Россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков 11.02.2020, 09:200 Юные псковские штангисты примут участие соревнованиях, которые проводит олимпийский чемпион Дмитрий Берестов 11.02.2020, 09:120 В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчин, укравших кофе из магазина 11.02.2020, 08:571 Третий концерт проекта «Добрый рок» в Великих Луках пройдет 22 февраля
11.02.2020, 08:540 Три гаража и автомобиль сгорели на Зональном шоссе в Пскове 11.02.2020, 08:500 Женщина за рулем «Ниссана» сбила пешехода на улице Советской в Пскове 11.02.2020, 08:470 Онлайн-продажу рецептурных лекарств предложили внедрить в июле 11.02.2020, 08:440 Водолазы извлекли тело мужчины из локнянского озера Дулово
11.02.2020, 08:300 Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году 11.02.2020, 08:264 Санкт-Петербург предложили переименовать в Конституции 11.02.2020, 08:210 Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем регионального представительства МИД РФ 11.02.2020, 08:126 Интерактив: Кому стало лучше от сноса детской площадки у храма Покрова и Рождества от Пролома?
11.02.2020, 08:100 Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек 10.02.2020, 23:011 Мультсериал «Том и Джерри» отмечает 80-летний юбилей 10.02.2020, 22:480 Посетить выпускной экзамен Псковской школы звонарей и записаться в следующий набор приглашают горожан 10.02.2020, 22:180 Легендарный футболист Пеле не может ходить — СМИ
10.02.2020, 21:550 Профилактический противопожарный рейд прошел в Себеже 10.02.2020, 21:368 Водонаеву вызвали в полицию из-за скандального поста в Instagram 10.02.2020, 21:130 Интерактив: Закрытие моста через реку Шесть отрежет многие пушкиногорские деревни от райцентра 10.02.2020, 20:502 Выражение лица певицы Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
10.02.2020, 20:350 Псковичи вернулись с медалями с соревнований СЗФО по ушу 10.02.2020, 20:192 Четыре класса и шесть групп в детских садах Псковской области закрыты на карантин 10.02.2020, 20:020 В Минздраве объяснили, почему мужчины пьют чаще женщин 10.02.2020, 19:480 На очередные Александро-Невские беседы приглашает храм св. Александра Невского 13 февраля
10.02.2020, 19:380 Видеожурнал «…Лет тому назад…» расскажет об истории Пушкинского заповедника кадрами кинохроники прошлого века 10.02.2020, 19:210 Неоднократно судимый житель Бежаницкого района вновь осужден за кражу имущества и паспорта гражданина РФ  10.02.2020, 19:077 «Единая Россия» проверит нормативы накопления и платежи за вывоз мусора в регионах РФ 10.02.2020, 18:550 Фильмы для души: рекомендации насельника Псково-Печерского монастыря
10.02.2020, 18:430 Эксперты ОНФ в Псковской области обсудили предложения в адрес Минздрава для решения вопросов льготного лекарственного обеспечения 10.02.2020, 18:320 Более 12 км автодороги Пушкинские Горы - Локня отремонтируют в 2020 году в Бежаницком районе 10.02.2020, 18:190 Руководитель Псковского музея армии и флота принял участие в VI коллегии музеев военно-морской направленности 10.02.2020, 18:070 Стартовал очередной этап международного конкурса «Товарищ, верь!»
10.02.2020, 18:0724 Зюганов обвинил либеральное лобби в заговоре против фильма Тарантино 10.02.2020, 17:580 Юго-западный ветер с дождем и мокрым снегом прогнозируют завтра в Псковской области 10.02.2020, 17:410 Профилактический рейд провели сотрудники ГИМС и пограничники в Гдовском районе 10.02.2020, 17:390 Фура съехала в кювет в Островском районе
10.02.2020, 17:300 В торговом центре «Максимус» открылась новая аптеки сети «Калина Фарм» 10.02.2020, 17:300 Определены финалисты областной Спартакиады учащихся по баскетболу и волейболу 10.02.2020, 17:162 В ИК-2 УФСИН России по Псковской области прошел конкурс «А ну-ка девушки» 10.02.2020, 17:040 Материальный ущерб за ДТП выплатил житель Себежа
10.02.2020, 16:5624 Ради классного словца 10.02.2020, 16:490 Житель Дновского района признался в отстреле лося 10.02.2020, 16:480 Представители СИЗО-2 налаживают взаимодействие с общественной организацией «Ветеран вооруженных сил» 10.02.2020, 16:470 Обращение граждан об аварийном состоянии себежского здания-памятника рассмотрели в областном Собрании
10.02.2020, 16:410 Теплотрассу проложат к зданию Дома ремесел в Порхове 10.02.2020, 16:340 Три участка автодорог отремонтирует «Псковавтодор» по нацпроекту БКАД в 2020 году 10.02.2020, 16:340 Великолучане привезли медали с чемпионата и первенства Центрального и Северо-Западного Федеральных округов по тайскому боксу 10.02.2020, 16:259 Минпросвещения поддержало идею допуска к преподаванию старшекурсников
10.02.2020, 16:191 Гаражи горят на Зональном шоссе в Пскове 10.02.2020, 16:180 Госдума рассмотрит законопроект об отмене штрафов за демонстрацию свастики в кино 10.02.2020, 16:1315 С фасада дома на Октябрьском проспекте посыпалась штукатурка 10.02.2020, 16:090 Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
10.02.2020, 16:060 Псковские десантники, участники марш-броска к 75-летию Победы, провели уроки мужества для великолукских школьников 10.02.2020, 16:0210 Три должностных лица уволены со службы в Псковской таможне в связи с утратой доверия 10.02.2020, 16:010 Документами и фотографиями родственников-участников ВОВ просит псковичей поделиться военный комиссариат 10.02.2020, 16:005 Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли псковские археологи на Козьмодемьянском раскопе
10.02.2020, 15:380 На проспекте Гагарина в Великих Луках водители сбили сразу две световые опоры 10.02.2020, 15:252 В России вступили в силу правила о предоставлении новых справок о судимости 10.02.2020, 15:190 Собственник заросших сельхозугодий в Новоржевском районе оштрафован на 90 тысяч рублей 10.02.2020, 15:178 До 1 июля перевод выплат пенсий и пособий на карту «Мир» должен завершиться полностью - ПФР
10.02.2020, 15:120 В районных кинотеатрах пройдут спецпоказы отечественного фильма-участника Каннского кинофестиваля 10.02.2020, 15:100 В «Спортивном квартале» появится новый дом 10.02.2020, 15:0113 Телеведущая расхохоталась после слов о повышении соцвыплат в России 10.02.2020, 15:000 Бутылку виски украл мужчина из магазина в Великих Луках
10.02.2020, 14:500 В Минсельхозе рассказали о новых видах господдержки для сельских предприятий 10.02.2020, 14:450 Юноши «Псков-747» сыграли на турнирах в Минске 10.02.2020, 14:433 Госуслуга по присвоению статуса детей войны теперь доступна псковичам во всех отделах МФЦ 10.02.2020, 14:340 Юным пешеходам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге
10.02.2020, 14:292 В день памяти Пушкина в Псковской области вспоминают великого поэта 10.02.2020, 14:250 Бибикова разъяснила новшества в регистрации граждан в пенсионной системе 10.02.2020, 14:230 Минпросвещения подготовило проект о ежемесячных выплатах за классное руководство 10.02.2020, 14:209 На улице Коммунальной у остановки «Печорская» планируется строительство детсада
10.02.2020, 14:182 Главный нарколог Минздрава: Алкоголь от коронавируса не поможет 10.02.2020, 14:130 На создание центра обработки данных МВД планируют выделить 29 млрд рублей 10.02.2020, 14:060 Мантуров сообщил, что РФ полностью обеспечена своими материалами для производства маcок 10.02.2020, 13:580 «Мельница» выступит в Пскове 22 февраля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.