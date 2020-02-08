Общество

Интерактив: Кому стало лучше от сноса детской площадки у храма Покрова и Рождества от Пролома?

Вот уже две недели, как снесена детская площадка у храма Покрова и Рождества от Пролома в Пскове. Очевидно, местные власти все-таки пошли на поводу у некоторых особо возмущающихся псковичей и решили ее убрать. И вот вопрос: что - теперь стало лучше? А главное – кому от этого стало лучше? Неужели кто-то думает, что теперь, без площадки, эта территория приобрела максимальную сакральность и стала соответствовать высоким стандартам ЮНЕСКО? Конечно, это далеко не так. Зато такую сомнительную «добродетель» уже успели «оценить» местные дети и их родители, для которых и площадка, и, конечно, храм были центром притяжения, спокойствия и отдыха.



Безусловно, рядом с уникальными псковскими храмами (и уж тем более, включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО) должно быть все красиво, чинно и благородно. Не должно быть ларьков, палаток, кафе-перекусочных и прочих забегаловок. Но почему вдруг в этот список попала безобидная (и, кстати, крайне востребованная жителями) детская площадка? Почему жалобщики, которые пишут в соцсетях гневные комментарии, выбрали ее своей мишенью, - непонятно. И что особенно удивительно - их не смущает строительный вагончик, который обосновался поблизости. К нему почему-то претензий не возникает. Вероятно, по мнению жалобщиков это нормально, когда рядом с храмом ЮНЕСКО в сарае, в полупоходных условиях, проживают люди, которые (судя по официальным заявлениям) охраняют территорию.



А между тем, давайте посмотрим, что происходит в непосредственной близости у стен других псковских храмов из ЮНЕСКО. Например, у храма Василия на Горке на протяжении десятилетий зимой дети вместе со взрослыми каждый день катаются с возвышенности. А в 10 метрах от храма каждый день лошади и пони катают ребят, лавируя между расставленными торговыми палатками с китайскими игрушками. У стен церкви Михаила и Гавриила Архангелов, со стороны улицы Ленина – разбита парковка. А церковь Богоявления на ближнем Запсковье соседствует с известным в Пскове спа-отелем.



Если следовать логике недовольных обитателей соцсетей, то вокруг любого такого объекта культурного наследия не должно быть ничего, чтобы отвлекало от созерцания древней архитектуры. В итоге на лицо бессмысленная и беспощадная крайность – почему-то некоторые вдруг решили, что рядом с такими строениями должно быть лишь одно сплошное ровное поле. Уверен, если таким критиканам дать волю, они бы снесли все, что находится в радиусе 100 метров от древних памятников. И при этом заявляли бы, что делают благое дело. Увы, это не так. И пока от их оголтелой глупости наблюдается только вред.

Виктор