Культура

VIII открытый конкурс юных исполнителей пройдет в Пскове

VIII Псковский открытый (международный) конкурс юных исполнителей, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, состоится на базе Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в дистанционном формате с 15 по 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

«Несомненно, конкурс юных исполнителей имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова является для нас самым значимым», - отметила директор колледжа искусств, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова.

Она подчеркнула, что VIII конкурс по-своему знаменательный, поскольку посвящен 75-летнему юбилею Великой Победы и пройдет при поддержке ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова и Центра развития социальных проектов в рамках национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры РФ и министерства просвещения РФ.

Цель конкурса - выявление и поддержка одаренных и профессионально перспективных учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, музыкальных колледжей, а также популяризация русской культуры, в частности творчества русских композиторов XIX-XX вв., и укрепление связей между профессиональными учебными заведениями России и зарубежья.

Конкурс проводится в Пскове с 1996 года. В 1999 года этот масштабный проект приобрел статус международного. За более чем 20-летнюю историю конкурса в нем прияли участие около тысячи юных музыкантов. Их география включает не только различные регионы России (Мурманская, Новгородская, Тверская и Калининградская области, республики Карелия, Чувашия, Татарстан), но и соседние страны – Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию, Казахстан, Молдову.

Среди победителей конкурса – солистка хора Венской оперы Валерия Комарова, доцент Высшей школы музыки им. Ганса Эйслера (Берлин, Германия) Никита Волов, солист оркестра Михайловского театра Георгий Радзевич, студенты и выпускники Московской и Санкт-Петербургской консерваторий.

В 2020 году участниками конкурса станут более 100 молодых музыкантов. Конкурсные прослушивания, по традиции, пройдут по четырем номинациям:

Фортепиано

Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас)

Духовые инструменты (кроме блок-флейты)

Академический вокал

Формат конкурса в связи с введенными в период самоизоляции ограничениями изменился на дистанционный. По убеждению организаторов, это не должно помешать участникам продемонстрировать свое исполнительское мастерство.

Торжественное закрытие конкурса с фрагментами выступлений победителей конкурса состоится 30 июня в 16.00.