Культура

Молодого лося сфотографировал в Тригорском сотрудник Пушкинского заповедника

Молодого лося, спокойно гуляющего по парку музея-усадьбы «Тригорское», удалось заснять сотруднику службы музейной безопасности Пушкинского заповедника Сергею Никифорову.

Фото: Сергей Никифоров, Пушкинский заповедник.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в музее шутят, что зверь еще хотел посмотреть экспозицию в господском доме приятелей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов, но так как он был без маски, то в помещение его не пустили.

Фото: Сергей Никифоров, Пушкинский Заповедник.

Сотрудники музея-заповедника не случайно считают подлинный пушкинский ландшафт — воспетые поэтом «подвижные картины» — одним из самых важных «экспонатов» и хранят его насколько могут бережно. В исторических усадебных садах, по берегам рек и озер, в знаменитых Михайловских рощах часто можно встретить некрупных диких животных: куниц, выдр, белок, зайцев, лис и других.

Несколько месяцев назад экскурсоводу Пушкинского заповедника Виктории Жаворонковой повезло сделать фото и видео семьи косуль все в том же Тригорском. А как-то по зиме охранники обнаружили в Михайловском на снегу даже волчьи следы — большой и маленький зверь подходили совсем близко к дому-музею поэта. Есть на околице мемориальной усадьбы Пушкиных и большая колония редких серых цапель.

Напомним, что с 1 июля прогулки по паркам Михайловского, Тригорского и Петровского будут официально разрешены и для туристов.