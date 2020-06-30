Культура

Концерт «Спасибо Медикам!» станет темой пресс-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 3 июля, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-брифинг, посвященный первому оффлайн-концерту в регионе - «Спасибо Медикам!».

18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска в необычном формате кинопаркинга состоится благотворительный концерт в поддержку медицинских работников Псковской области «Спасибо Медикам!».

Это будет первый оффлайн концерт после начала пандемии коронавируса!

Подробнее о мероприятии мы попросим рассказать спикеров пресс-брифинга:

• генерального директора Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольгу Тимофееву

• профконсультанта по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Волхонова

• солистку квартета Аркадия Галковского Екатерину Андрееву

Дата проведения: 3 июля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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