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Культура

Мелетово: Недореставрация

03.07.2020 09:14|ПсковКомментариев: 1

Церковь Успения Пресвятой Богородицы XV века на погосте Мелетово в Карамышевской волости Псковского района - одна из жемчужин архитектуры русского Северо-Запада, сохранившая и черты местной архитектурной школы, и средневековую фресковую живопись. Известный искусствовед Тамара Шулакова сравнивает ее ни больше, ни меньше - с Сикстинской капеллой. С ней согласны и многие другие исследователи, которые считают, что памятник достоин включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с уже признанными мировым сообществом псковскими храмами.

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Неравнодушные псковичи долго добивались, чтобы на разрушающийся памятник обратили внимание. Наконец, в июне прошлого года был заключен госконтракт на реставрацию объекта. Не без проблем, но все же работы продвигались: еще весной казалось, что успеть спасти Успение возможно. Однако сейчас, когда до завершения сроков контракта осталось всего пара месяцев, многострадальный храм рискует вновь остаться отреставрированным лишь частично, а не в полном объеме. С какими сложностями столкнулся подрядчик, сколько средств требуется на дополнительные работы и почему реставрация и защита памятников в России - это чистой воды мазохизм, читайте в нашей публикации.

Новая метла

Работы на объекте культурного наследия федерального значения проводятся в рамках государственной программы «Развития туризма и культуры на 2019 год». Сложность проекта обозначилась уже на первых этапах: реставрацию обветшавших стен должны были проводить с одновременной работой специалистов по фрескам, чтобы от внешних воздействий не произошло обрушений красочного слоя.

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Изначально пользователь памятника - Псковский музей-заповедник обращался за поддержкой по двум отдельным заявкам на реставрацию: в части архитектуры и в части живописи (на последнюю была просчитана большая смета в объеме 1 млн 300 тысяч рублей, подразумевающая присутствие специалистов именно в сфере монументальной живописи). Министерство культуры согласовало лишь первую заявку, проигнорировав вторую, несмотря на многочисленные обращения и просьбы со стороны музейщиков.

«Пользователь сделал все, что необходимо, - объясняет старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Ирина Мельникова. - Мы уведомили заказчика на начальном этапе о том, что есть такая проблема, что живопись нельзя игнорировать, она является неотъемлемой частью памятника. На этот год мы повторно подали заявку по противоаварийному укреплению живописи в местах производства реставрационных работ в интерьерах. Но Министерство культуры РФ не согласовывает эту часть. Получается, что мы можем полностью лишиться реставрации уникального памятника 15 века с фресками - он у нас единственный такой в Псковской области».

Фото из группы «Защитим исторический Псков» на Фейсбук

В чем же загвоздка? Дело в том, что в рамках заявки на архитектурную реставрацию предполагаются работы в интерьере храма: замена окон, дверных блоков, установка хор, лестничного подъема на хоры, - все это так или иначе затрагивает живопись. Фрески находятся в аварийном состоянии и не укреплены. В проекте и сметно-проектной документации, по словам Ирины Мельниковой, не прописаны какие-либо работы, связанные с живописью, и расходы на эти работы: там есть лишь раздел, в котором оговаривается необходимость обеспечения безопасности фресок - никакой конкретики.

Поначалу с руководством «Северо-Западной дирекции», выступившей в качестве заказчика работ, удалось устно договориться о постоянном авторском надзоре за реставрационными работами со стороны художников-реставраторов. Однако не так давно руководство сменилось, а значит, поменялись и принципы сотрудничества.

«Согласно условиям контракта, действуют очень жесткие сроки по выполнению работ, - рассказывает Ирина. - Заказчик требует от подрядчика выполнить до сентября основной объем. Подрядчик не может зайти в интерьер, пока не будет решен вопрос с живописцами. А так как заказчик не может изыскать средств, необходимых для подрядчика, начинается давление на пользователя». Музей, в свою очередь, настаивает на необходимости защиты фресок - иначе, собственно, зачем вообще все затевалось?

Цена вопроса не так велика - стоимость работ по осуществлению авторского надзора составляет в пределах 300 тысяч рублей. Зато можно будет быть уверенными: ни один фрагмент ценнейшей живописи  не пострадает. Но денег этих нет ни у заказчика, ни у пользователя.

На фоне этих проблем единственное понятное желание подрядчика - устать и уйти. Но в таком случае ему придется заплатить неустойку и большой штраф за невыполнение условий контракта. Но у него есть и другой выход из патовой ситуации: предупредить заказчика о том, что в смете нет средств на незапланированные работы, а следовательно, контракт невыполним. При таком раскладе контракт закрывают и отзывают. Finita la Успение.

Без крыши

Сложности, возникшие на этапе перехода к внутренним работам, - не единственные, с которыми столкнулись пользователь, заказчик и подрядчик. Похожая ситуация - в части благоустройства, планировки территории и решения вопросов водоотведения. Прежде чем приступать к ним, необходимо провести археологические исследования, так как здесь находится охраняемый археологический слой. На это денег (это порядка 200 тысяч рублей) тоже нет.

Заказчик рапортует, что эту часть работ тоже делать не будет. С одной стороны - экономия средств на лицо, с другой - в Минкульт пойдет отчет о том, что реставрация на объекте проведена, остальное - досадные мелочи. А через несколько лет в храме вновь пойдут трещины по стенам и потолкам, так как вода будет течь под фундамент памятника.

«Мы оказались в безвыходной ситуации, - комментирует Ирина Мельникова. - Государство выделило деньги на проект реставрации в полном объеме, но в результате мы опять получим частичные работы, И те деньги, которые были выделены на памятник, до него не дойдут, работы остановятся. Интерьерные работы тоже очень важны. Например, установка окон дает герметичность, соответственно, решает вопрос климата и сохранение памятника».

Времени на решение всех этих вопросов катастрофически мало: сроки проведения реставрационных работ в Пскове не так продолжительны - в силу погодных условий не больше полугода, с мая по октябрь. А здесь - и того меньше: в сентябре объект уже должен быть сдан.

Недоразумения с заказчиком этим не завершаются: на днях общественники выложили фотографии, на которых совершенно ясно видно: на храме снята кровля, при этом никакого временного навеса не оборудовано. Учитывая возможные ливни, которые прогнозируются у нас если не каждый день, то через день, страшно представить, что может случиться с мелетовскими фресками. Но подрядчик экономит время, силы и деньги. Утром доски - вечером кровля, вечером доски - утром кровля, как говорится. Как заверяют музейщики, пока протечек на фрески они не обнаружили (смотрят каждый день), но это не значит, что их не будет и дальше. А когда доски привезут - бог ведает.

«Не исключено, что надо готовиться к тому, что у нас памятник будет недореставрирован - деньги приходят очень тяжело, - признается Ирина Мельникова. -  Мы финансирования добивались несколько лет, с помощью общественности, с большими усилиями, когда все кричали о том, что Мелетово разваливается. Деньги то давали, то отзывали. И сейчас, когда, казалось бы, все финансы есть, все может сойти на нет».

Все сложно

Логичный вопрос: почему же изначальным проектом не были заложены средства на дополнительные работы? Ведь в процессе даже рядового бытового ремонта нам приходится «влетать в копеечку»: рассчитываем на одну сумму, а по ходу дела возникают новые расходы.

«Существует пропасть между принципами составления проектов реставрации и экономическими, а также юридическими основами современной реставрации, не говоря уже о вопросах, связанных с ФЗ44, - объясняет Ирина Мельникова. - В проекте всегда говорится о том, что в процессе реставрации могут быть выявлены моменты, которые будут требовать дополнительного уточнения проекта. Соответственно, могут потребоваться дополнительные средства.

Но проект имеет окончательную сумму и он не подразумевает мобильность в этом плане. Данная проблема возникает не у нас первых и не у нас последних. Изучить памятник в сжатые сроки и абсолютно досконально неразрушающими средствами нельзя. Даже если его полностью тепловизорами просканировать, все равно выпадет что-то неизвестное. Поэтому в методиках реставрации закладывается возможность, что что-либо может измениться».

Фото: https://vk.com/public166373799

Но современное законодательство и экономическая составляющая законов не позволяет учитывать этот люфт (точнее, в смете закладывается сумма в объеме 10% от общей суммы, нор, как показывает многолетний опыт реставрации объектов в разных регионах России, этой процентовки недостаточно). В итоге в угол оказываются загнаны все участники процесса: и пользователи, и заказчик, и подрядчики, которые зачастую работают в минус.

В обозримом будущем в Мелетово по вине все тех же «сложностей» законодательства могут возникнуть проблемы и с реставрацией фресок. На объекте, по словам Ирины Мельниковой, живопись нанесена на очень сложные грунты. Скорее всего, живописцам необходимо будет производить противоаварийные работы дважды на одном месте, дабы избежать лакун и подвижек на грунтах.

Между тем, в законодательстве говорится, что на одном и том же месте дважды работы не проводятся - это уголовная ответственность, нецелевое расходование средств, мошенничество. Идеально должно быть все и сразу.

«Очень обидно: мы надеялись, что наконец-то получим отреставрированный памятник, а теперь даже не знаем, у кого просить помощи, где взять недостающие средства», - говорит Ирина Мельникова.

Псковская Сикстинская капелла вновь стоит перед выбором: жизнь или смерть. Полмиллиона за полтысячелетия - неужели это так много?

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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