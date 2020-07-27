Культура

Выставка «Пскович темнобородый» открылась в интернете

Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева открыла виртуальную выставку «Пскович темнобородый», приуроченную к 140-летию писателя и художника-иллюстратора Виктора Муйжеля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Выставка доступна на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова по адресу: http://bibliopskov.ru/muizel.htm.

Напомним, Виктор Муйжель (18 июля 1880 – 3 февраля 1924) родился в деревне Уза Порховского района, учился в псковской гимназии, а потом в реальном училище города Великие Луки. С 1894 года работал писцом в акцизном управлении Пскова, в страховом отделе псковской земской управы, приказчиком на рубке и сплаве леса в Гдовском уезде. Некоторое время он также учился в Центральном училище технического рисования барона А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге, но в 1900 году как политически неблагонадежный гражданин был выслан в Псков, где стал работать земским статистом.

В 1902 Муйжель вернулся в Санкт-Петербург и стал работать рисовальщиком в типографии, позже - иллюстратором в издательстве.

Первые его очерки, опубликованные в журналах, были посвящены Пскову. В 1904 году в журнале «Мир божий» был напечатан первый рассказ В. В. Муйжеля «В непогоду» о жизни рыбачьего поселка на берегу Чудского озера. Некоторые из своих рассказов он подписывал псевдонимом «Пскович Темнобородый» («Пскович», «Пскович темнобородатый»).

Муйжель особенно любил город Печоры. Сначала он приезжал туда на дачу, а в 1912 году переселился на постоянное местожительство. Сохранились здания, в которых жил и работал писатель.

Во время Первой мировой войны (1914-1918 годы) Муйжель работал военным корреспондентом в Польше и Галиции.

Октябрьскую революцию 1917 года в России Муйжель воспринял одобрительно. Он перебрался в Петроград, где продолжал работать: писал рассказы и повести, выступал с лекциями и докладами перед красноармейцами. Был знаком и переписывался со многими известными писателями.