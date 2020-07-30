Культура

О вандализме на стенах Псковского Кремля рассказал председатель регионального комитета по защите памятников

Председатель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик разместил на своей странице в Instagram пост с фотографиями, свидетельствующими о возмутительном вандализме на крепостных стенах Псковского Кремля.

«Что они сделали? Где они живут? Когда они осознают сопричастность к истории и культуре родного города? - задается вопросом Вадим Нэдик. - Что? Где? Когда? Пока вопросы только к комитету по охране памятников? Что будет делать комитет, где был комитет и когда мы пойдём стирать надписи...»

Напомним, ранее председатель комитета озвучил информацию о том, что в случае если ущерб памятнику от вандалов превысит 500 тысяч рублей, в отношении «горе-художников» может быть начато уголовное дело.