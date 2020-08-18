Культура

Родовое имение Татищева в Новоржевском районе включено в перечень объектов культурного наследия

Место родового имения русского историка Василия Татищева (1686-1750) на территории деревни Барсуки Новоржевского района включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил историк, помощник депутата Псковской городской Думы Михаил Семенов.

Соответствующий приказ комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области подписан 6 августа. По мнению Михаил Семенова, это положило начало работе по увековечению памяти о выдающемся русском историке на территории Псковской области.

Помощник депутата гордумы рассказал, что в отечественной историографии оставался нерешенным вопрос о точном месте рождения Василия Татищева.

«Занимаясь архивными изысканиями, связанными с местами проживания моих предков на Выборской земле, обнаружил уникальные документы XVIII века, как раз указывающие на существование ранее неизвестного родового имения Татищевых на территории деревни Барсуки (ранее – сельцо Копытово), а также на принадлежность сельца Копытово историку Василию Никитичу Татищеву и его прямым потомкам», - отметил он.

Анализ обнаруженных источников, уверен Михаил Семенов, дает основание рассматривать сельцо Копытово в Крекшинской губе Выборского уезда (деревня Барсуки) как наиболее вероятное место рождения Василия Татищева в 1686 году. Здесь же в поместье отца прошли его ранние годы жизни.

Как показало исследование, деревня Барсуки одна из старейших на территории Новоржевского района.

Землевладения В. Н. Татищева и И. Н. Татищева в Крекшинской и Козмодемьянской губах перешли к Евграфу Татищеву (1717 – 1781), его наследникам – жене Аграфене Татищевой (1733-1811) и сыну Василию Татищеву (1766 – 1827), последнему владельцу родового имения. В 1820-1830-е годы сельцом Барсуки владели дворяне Горяиновы, с 1839 года до начала XX века - Обольяниновы.

В настоящее время от усадьбы в деревне Барсуки сохранилась часть липовой аллеи, фундаменты усадебных построек. Сохранившийся усадебный пруд существовал уже во второй половине XVIII века.