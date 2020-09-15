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Культура

Лучших поэтов определили в рамках фестиваля «Словенское поле-2020»

16.09.2020 08:01|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги поэтического фестиваля «Словенское поле-2020», прошедшего в Пскове и Изборске с 11-13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

В конкурсе исторической поэзии в номинации «Профи» победителями стали Анатолий Вершинский (г. Раменское, Московская область), Сергей Подольский (г. Смоленск) и Галина Щербова (г. Москва) соответственно.

В «Открытой номинации» лучшими были Александр Юринов (г. Великие Луки), Валентин Денисов (г. Санкт-Петербург) и Наталья Страхова-Хлудок (г. Невель).

Еще в одной номинации под названием «Словенские ключи» первое место заняла Екатерина Стрельникова (г. Воронеж), второе - Диана Константинова (г. Псков).

Также был проведен конкурс «Свет обители», посвященный 110-летию со дня рождения старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Жюри отметило стихотворение «И Николай Чудотворец» Валерия Савостьянова (г. Тула), стихотворение «Евангелие читают» Галины Щербовой (г. Москва), стихотворение «Сады» Анатолия Вершинского (г. Раменское).

Теги: #поэзия #словенское поле - 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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