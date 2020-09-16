Культура

Своего Пушкина для пушкиногорцев нарисовали школьники из Витебска

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» для посетителей открыта выставка «Образ А.С. Пушкина в рисунках». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе музея, это несколько академическое название экспозиции вполне компенсируется яркостью и самобытностью представленных в ней работ, выполненных учащимися витебской Гимназии № 3 имени А.С. Пушкина (Республика Беларусь). В течение многих лет воспитанники этого учебного заведения не только получают «Пушкинские уроки» и специальные уроки стихосложения, участвуют в пушкинских балах и конкурсах поэтического чтения, но и ежегодно приезжают на экскурсии в Россию, в музей-заповедник «Михайловское».

Ольга Агеенко, 12 лет. «Я помню чудное мгновенье…»

В экспозицию вошло 55 рисунков, выполненных в разной технике. Авторы в возрасте от 7 до 16 лет нарисовали своего Пушкина (в том числе и в псковских местах, например, на крылечке господского дома в Тригорском или около Мельницы крылатой в Михайловском), а также любимых героев его прозаических и поэтических произведений. Особым «бонусом» для русского зрителя станут и великолепные виды Витебска.

Владислав Тельников, 15 лет. Архитектура Витебска

Выставка развернута в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Вход на неё свободный.

В музее отметили также, что вчера, 17 сентября, на выставке из Беларуси организованно побывали пушкиногорские школьники - учащиеся Пушкиногорской санаторной школы-интерната.