Культура

Стали известны победители областного конкурса «Псковская книга - 2019»

Сегодня, 7 октября, состоялось объявление и награждение победителей областного конкурса «Псковская книга - 2019», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие проходит в регионе регулярно, на участие в 24-м конкурсе поступило более 25 заявок от типографий, издательств и авторов из разных уголков нашего края.

Победителем в номинации «Книга года» стала книга «Солдаты Победы: Псковичи - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг: Т.5». Диплом был вручен главному редактору Николаю Никитенко.

В номинации «Человек книги» лауреатом стал литературный критик, литературовед, прозаик, член Союза писателей России, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, лауреат государственной премии Валентин Курбатов.

В номинации «Лучшее издание по истории края» лидером признана книга Владимира Потресова «Главный символ Пскова: история монумента в память Ледового побоища на горе Соколиха в воспоминаниях, документах, письмах, фотографиях и рисунках».

Отметим, что в этом году жюри областного конкурса «Псковская книга» учредило дополнительные номинации. В частности, первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева наградила специальным дипломом за серию книг Псковскую областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих.

За популяризацию истории края в изданиях посредством малых форм за комплект открыток «Пыталово между двумя войнами» специальным дипломом был награжден краевед, преподаватель, старший научный сотрудник краеведческого музея «Дружбы народов» города Пыталово, член Союза краеведов России Николай Цветков.

Кандидату искусствоведения Тамаре Шулаковой вручили дипломом за популяризацию исторических знаний об истории края в книге «Храмы Пскова. Проблема сохранения великой традиции древнего зодчества».

Кроме того, специальными дипломами были награждены профессор Псковского государственного университета Анатолий Филимонов за издание книги «История края - строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг)» и писатель Геннадий Синицкий за книгу «Нина Хованская: биографическая повесть».

Также специальным дипломом за военно-исторический труд «Псковский десант в моей жизни» были отмечены ветеран 76-й гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии, полковник в отставке Павел Гуща, писательница Дарья Тимошенко, кандидат филологических наук Вячеслав Козмин.

Доктору филологических наук, профессору кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Псковского государственного университета Любови Юрчук и аспиранту Высшей школы экономики Илье Козакову вручены дипломы за издание книг по сохранению нематериального культурного наследия «Легенды Псковской области».

За издание книг по истории города Пскова «Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати: библиографический указатель» и путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова: прогулки по городу» специальный диплом получила Централизованная библиотечная система города Пскова в лице ее директора Галины Большаковой.

Председатель Псковской библиотечной ассоциации, генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки, Заслуженный работник культуры РФ Вера Павлова вручила диплом представителям православного издательства «Вольный странник» за издания духовной и религиозной направленности.