Культура

Псковские писатели стали дипломантами литературного форума «Золотой витязь»

Псковские писатели стали дипломантами литературного форума XI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», который состоялся в Москве 15-16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза писателей России.

В номинации «Поэзия» дипломы присудили Андрею Бениаминову за книгу стихов «Я еще живой» и Вите Пшеничной за книгу «Простыми словами». В номинации «Публицистика» - великолукскому писателю Андрею Канавщикову за книгу «Серпы перекуются в мечи».

В номинации «История славянских народов» дипломом форума награжден писатель Анатолий Рахматулин (Тимофей Рахманин) за роман «Довмонт Псковский».

Специальным дипломом форума «Золотой Витязь» отмечена книга Романа Романова «Все нормальные люди».