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Блоги / Александр Савенко

Роман о политике

22.09.2020 18:01|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодня в Пскове прошла презентация новой книжки Романа Романова — да-да, той самой, где на обложке изображено здание, напоминающее Дом Советов на ул. Некрасова.

Напомню, о скором выходе сборника рассказов мы говорили в одном из предыдущих выпусков нашей программы. Знаю, многих эта тема тогда заинтересовала, люди спрашивали про дату — так что состоявшееся представление книги (кстати, первое в России) было в некотором смысле долгожданным. Возьму на себя смелость утверждать, что презентация стала событием не только в культурной жизни, но и в общественно-политической - тоже. Почему? Во-первых, сам автор — не просто литератор и член Союза писателей, а сотрудник центрального исполкома «Единой России», в прошлом замруководителя аппарата администрации Псковской области и начальник управления внутренней политики. То есть статус и род занятий Романова уже сам по себе выводит мероприятие из категории чисто литературных, автоматически отправляет его в иную плоскость. Во-вторых, показателен состав участников встречи - а прийти вообще-то могли все желающие. В большинстве своем это ведь были не просто читатели. Нет-нет, собравшиеся — тоже, конечно, читатели, тем более теперь, когда получили книжку с автографом, но вообще-то они — представители партий и движений, действующие политики, кандидаты на недавних выборах, руководители и сотрудники региональных СМИ. В-третьих, сама книга вышла в издательской серии «Власть», а значительная часть рассказов в сборнике «Все нормальные люди» так или иначе посвящена темам политики, в них нашел отражение опыт Романа Романова, в том числе полученный за восемь с лишним лет работы в Пскове. Собственно, книгу и открывает рассказ «Харон и мэр» (о главе города N Платоне Ефимовиче). А дальше - «Экзистенциальный выбор», встающий перед принимающим решение идти в политику (или не идти) успешным бизнесменом. «Эта жестокая правда» - о невероятном происшествии на собрании оппозиционеров накануне выборов. «Небо Гурзуфа» — о «среднем» областном чиновнике Артемии Никодимыче - не исключено, дальнем родственнике гоголевского Акакия Акакиевича. Думаю, у тех, кто хорошо знает историю псковской политики, при прочтении этого рассказа может сложиться впечатление, что в его основе — байка о некогда могущественном региональном руководителе, одно упоминание имени которого лет двадцать назад наводило ужас на подчиненных, да и не только на них. Правда, в ту пору Романов в Пскове не жил, хотя, конечно, мог слышать эту историю от кого-то из-завсегдатаев Дома Советов.

Так или иначе, на вопросы о возникающих версиях, параллелях и аллюзиях Романов весело отвечает в том духе, что «всё написанное — бездоказательные истории, а значит выдумка; узнавание кого-то или чего-то — результат сугубо личного жизненного опыта читателя». В общем, автор оставляет каждому право гадать и домысливать, в том числе относительно прототипов героев — есть ли среди них реальные псковские чиновники, депутаты и прочие представители этой политической тусовки, или — как в том известном кавээновском номера с «Песковым» - показалось.

То есть эта некая игра, недосказанность, скрытые смыслы — то, чего практически не стало в современной псковской (да и не только в псковской) политической жизни: «зачищенной», гораздо менее публичной, чем прежде, не предполагающей сложных схем и каких-то необязательных действий, а наоборот во главу угла ставящей технологичность и прагматизм.

И в этом смысле книжка Романова, ее презентация в Общественном пресс-центре ПЛН, обсуждение с читателями — это в определенном смысле возвращение в некие «старые добрые времена», когда, например, свои картины в жанре политического лубка рисовал псковский художник Игорь Быстров (увы, ныне уже покойный), когда участники политпроцесса устраивали веселые безбашенные и неизвестно зачем проводимые перформансы, или когда — несколько позже - модой у местных политиков были встречи с журналистами без галстуков. И вообще многое было по-другому.

Роман Романов: Главный мой литературный критик сегодня - моя старшая дочь. Собственно говоря, моя последняя книга - это во многом результат диспутов с ней о самых разных вещах. Далеко не всегда мы с ней сходимся во взглядах. А вот коллеги по партии - Андрей Турчак, Максим Жаворонков - с ними все проще. Они отлично умеют разделять рабочие вопросы и личное, хобби.

Завершая разговор о приезде Романова, отмечу, что в эфире «Эхо Москвы» в Пскове он фактически исключил, что в будущем будет играть какую-то активную роль в общественно-политической жизни Псковской области, в том числе в рамках нового избирательного цикла, в частности, в ходе парламентских выборов. Там, кстати, желающих и без него достаточно. Минувшая неделя это подтвердила. Так сложилось, что едва ли не каждый день приносил заявления потенциальных кандидатов и новости по теме грядущих выборов в Госдуму. Они пройдут уже в следующем году — если по плану, то в сентябре, но, как вы знаете, активно обсуждается тема досрочного голосования. В частности, называется март. Как бы то ни было, до выборов остается меньше года, а, может быть, и того меньше — несколько месяцев.

Одним из главных вопросов кампании в Псковской области будет избрание депутата по одномандатному округу. Это представитель региона в парламенте, наряду с губернатором второй политик, избранный населением всего региона, то есть победивший по результатам общеобластной кампании.

Кстати говоря, дважды экс-депутаты, избранные по одномандатному округу, в дальнейшем становились губернаторами Псковской области. Это Евгений Михайлов и Михаил Кузнецов — впрочем, было это очень давно. В настоящее время депутатом является единоросс, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Как мы ранее неоднократно отмечали, после избрания в 2016 году, он активно работает в регионе, своими действиями демонстрирует стремление к продолжению деятельности в Госдуме, отчего можно было достаточно уверенно прогнозировать, что он пойдет в 2021 году на выборы. И на минувшей неделе Александр Козловский подтвердил это предположение. В радиоэфире, отвечая на вопрос ведущего, парламентарий прямо заявил, что такие планы у него есть.

Напомню, что в 2016 году Александр Козловский получил на выборах порядка 40 процентов голосов. А всего на мандат тогда претендовали более десятка кандидатов, представлявших все ведущие и ряд так называемых малых партий. Среди участников были экс-мэр региональной столицы Михаил Хоронен, главный псковский яблочник Лев Шлосберг, председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков, москвич, лидер движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев и другие. Впрочем, все они остались вдалеке от тройки лидеров. Третьим тогда стал эсер Олег Брячак (набрал более 12 процентов голосов), а вторым - с 14 процентами голосов — ныне уже покойный коммунист Александр Рогов.

Забегая вперед предположу, что список участников выборов в псковском одномандатном округе, возможно, не будет таким длинным, как в прошлый раз, но наверняка все основные партии своих кандидатов выдвинут.

КПРФ, кандидат от которой в прошлый раз был вторым, в 2021-м могут представить региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев или депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов — именно их фамилии обком отправил в ЦК. Первый секретарь областного отделения партии Петр Алексеенко называет обе кандидатуры «равнозначными и адекватными» — напомню, что эти же фамилии звучали и перед губернаторскими выборами 2018 года. Тогда выбор был сделан в пользу Мурылева.

Что до руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, то он на минувшей неделе однозначного ответа об участии или неучастии в избирательной кампании в одномандатном округе не дал. Дескать, возможно — буду, возможно — нет, это вторично, а главный вопрос — о возвращении в Госдуму фракции «Яблока». Кстати говоря, намедни организаторы так называемого «умного голосования» в лице руководителя сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова фактически загодя отказали критиковавшему их детище Льву Шлосбергу в поддержке на выборах-2021. Яблочник в ответ выпустил текст, о содержании которого ясное представление дает уже заголовок: «У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений».

И напоследок несколько слов на тему прошедших 13 сентября выборов. Борьба за кресло главы Себежского района закончена — но, борьба за это кресло продолжается. Это я к тому, что региональное отделение ЛДПР настаивает на отмене результатов голосования. Напомню, что партийный кандидат Алексей Харлашин вначале был снят с выборов, а затем – уже в ходе трехдневного голосования – восстановлен по решению кассационного суда. При этом результаты «досрочки» аннулированы не были. В результате победил действующий глава, единоросс Леонид Курсенков. А Харлашин стал только третьим. Псковские «соколы Жириновского» считают это несправедливым и незаконным. Сейчас добиваются своего в судах. Известно, что вопрос о признании результатов выборов недействительными находится на контроле у лидера ЛДПР, который уже неоднократно публично высказывал свое мнение о ситуации в Себеже. Будем внимательно следить за развитием ситуации и продолжим держать вас в курсе происходящего. На этом на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго!

Источник: Псковская Лента Новостей
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